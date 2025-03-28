影／區桂芝：人民福祉應高過意識形態

陸委會主委邱垂正今天表示，區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，很多政府單位都收到很多檢舉函，她適不適任，這要由主管機關處理。區桂芝今天下課後，走到學校外接受訪問時表示，自己忠誠中華民國憲法難道有錯嗎？

北一女中教師區桂芝接受中國官媒央視採訪內容遭民眾檢舉，並遭約談，儘管台北市教育局表示，經校方查證，沒有學生反映老師違反教育中立，所以教育局尊重老師言論自由，但是陸委會仍收到許多檢舉，對此，區桂芝在放學後，走到學校對面人行道接受採訪，她質疑，忠誠與否的標準是什麼？忠誠中華民國難道有錯嗎？忠誠中華民國的憲法難道有錯嗎？請問他們忠誠的國是那一個國？他們還談品德，他們的品德是什麼？他們在中華民國的國旗之下唱過國歌嗎？