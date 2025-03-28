快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

影／區桂芝：人民福祉應高過意識形態

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
北一女教師區桂芝（中）向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝（中）向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影

陸委會主委邱垂正今天表示，區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，很多政府單位都收到很多檢舉函，她適不適任，這要由主管機關處理。區桂芝今天下課後，走到學校外接受訪問時表示，自己忠誠中華民國憲法難道有錯嗎？

北一女中教師區桂芝接受中國官媒央視採訪內容遭民眾檢舉，並遭約談，儘管台北市教育局表示，經校方查證，沒有學生反映老師違反教育中立，所以教育局尊重老師言論自由，但是陸委會仍收到許多檢舉，對此，區桂芝在放學後，走到學校對面人行道接受採訪，她質疑，忠誠與否的標準是什麼？忠誠中華民國難道有錯嗎？忠誠中華民國的憲法難道有錯嗎？請問他們忠誠的國是那一個國？他們還談品德，他們的品德是什麼？他們在中華民國的國旗之下唱過國歌嗎？

區桂芝表示，政府的舉措讓人民感到風聲鶴唳，雙方都不斷的挑釁對方，可是政府的政治上的對立，造成老百姓的苦難，歷史已經發生過了，難道歷史要重演嗎？自己對統獨沒有堅定的信仰，自己是小老百姓，沒辦法干涉到上層政治人物的鬥爭，我們只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？

北一女教師區桂芝（左二）下午放學後走出校外受訪。記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝（左二）下午放學後走出校外受訪。記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝（中）向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝（中）向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影
北一女教師區桂芝向政府喊話，小老百姓只要求生活可不可以安居樂業，不管要統還是要獨，可不可以顧慮我們，人民福祉是不是應該為先？人民福祉是不是應該高過意識形態？記者邱德祥／攝影

中華民國憲法 區桂芝 忠誠

延伸閱讀

暗指區桂芝違反教育中立？ 鄭英耀：教育人員應守分際

邱垂正：迎合中共黨媒對台統戰 很多檢舉說區桂芝不適任

陸配亞亞限期出境 邱垂正：支持主管機關依法行政

國民黨大陸部前主任挺反分裂法 邱垂正：回台會約談

相關新聞

桃園會稽國小校長喊「我愛你中國」 市府認定屬言論自由

桃園市會稽國小校長鄭家興日前遭控包庇校內性平案件，又因發表「我愛你中國」言論引發議論。市府教育局校長成績考核會今認定他違...

影／區桂芝：人民福祉應高過意識形態

陸委會主委邱垂正今天表示，區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，很多政府單位都收到很多檢舉函，她適不適任，這...

教長鄭英耀提應保持教育中立 教團：老師可避談但不宜過度限制

北一女教師區桂芝被「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀今再強調台灣教育人員應保持教育中立。教育團體認為，老師可在課堂上避免討論敏...

實際行動捍衛 台南「言論自由日」活動4月1日登場

台南市政府訂4月7日為「言論自由日」。市長黃偉哲今天宣布，為期1個月系列活動4月1日登場，將以實際行動捍衛言論自由，也讓...

影／鄭南榕真正主張！遺孀葉菊蘭：台灣沒有主權獨立談什麼言論自由

鄭南榕遺孀葉菊蘭今天出席台南市言論自由日記者會致詞時強調，鄭南榕追求的百分之百言論自由的前提是台灣必須是主權獨立的國家。...

教長要求教育中立 教團：零成本檢舉 現在老師誰敢講話？

北一女教師區桂芝被「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀今再強調台灣教育人員應保持教育中立；但教團感嘆，校園內部的檢舉已經愈來愈常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。