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桃園會稽國小校長喊「我愛你中國」 市府認定屬言論自由

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興「我愛你中國」言論引發爭議，市府認為此為言論自由範疇，未議處。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興「我愛你中國」言論引發爭議，市府認為此為言論自由範疇，未議處。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書

桃園市會稽國小校長鄭家興日前遭控包庇校內性平案件，又因發表「我愛你中國」言論引發議論。市府教育局校長成績考核會今認定他違反性平法，「不當行為有損校譽」記申誡2次，但「我愛你中國」屬言論自由範疇，未做議處。

據了解，會稽國小曾發生性平與霸凌事件，但校長鄭家興隱匿未報，甚至對吹哨者秋後算帳；事件經議員揭露曝光，教育局2月即入校督導調查並開會議處，未料議處結果出爐前，再爆鄭家興疑似在網路約砲，也有在抖音軟體發表「我愛你中國」風波。

桃園市教育局校長成績考核小組開會認定鄭家興延遲通報性別事件，違反性平法屬實，另發表未經家長會同意的聲明引發紛爭，事後仍未積極與家長妥善溝通，有處理業務失當、督察不周事實，不當行為也有損校譽，因此記申誡2次。關於抖音言論，考核小組認為此屬言論自由，未列議處討論範圍，故無懲處。

市府指出，言論自由是台灣民主最可貴也必須堅守的價值，校長的言論當然有可受公評之處，但若予以言論審查，恐造成大眾對發表自我意見而感到壓力，對於言論自由並不是好的影響。

市府強調，考核小組此次議處是針對校長治校缺失和疑似不當邀約言論，抖音言論不在調查、評核範圍。

抖音 教育局 言論自由

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