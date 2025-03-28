教長鄭英耀提應保持教育中立 教團：老師可避談但不宜過度限制
北一女教師區桂芝被「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀今再強調台灣教育人員應保持教育中立。教育團體認為，老師可在課堂上避免討論敏感話題，但不宜過度限制，即使講了自身的政治立場，也應是受到行政處分，不應影響工作權。
新北市教育人員產業工會理事長林松宏表示，在教育的領域，要老師完全在課堂上完全不碰觸政治等敏感話題，是不可能的，可以避免談論，這點要特別注意。
林松宏表示，老師不論是透過個人的社群網站，或是相關訪問，表達相關想法，確實不宜過度限制，像很多大學教授也會受訪參加政論節目，難道這樣也是不可以的嗎？他認為要切割開來，在教育上，應盡力不要凸顯個人的政治立場或是傾向。
林松宏說，區老師的部分屬於個人言論自由範疇。另外，針對教育部的提醒，不能說是過度恫嚇、威脅，站在教師會立場，會力保老師工作權，即使在課堂上講政治立場，應該是以其他行政處分，也不應該影響工作權。
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