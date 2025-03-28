影／鄭南榕真正主張！遺孀葉菊蘭：台灣沒有主權獨立談什麼言論自由
鄭南榕遺孀葉菊蘭今天出席台南市言論自由日記者會致詞時強調，鄭南榕追求的百分之百言論自由的前提是台灣必須是主權獨立的國家。台灣在享有言論自由的同時，卻面臨中國軍機頻繁擾台的威脅，若沒有獨立主權，言論自由難以確保；台灣人要認清武力侵犯台灣主權的行為並非真正的言論自由。
葉菊蘭說，每年的4月7日都會想一件事，鄭南榕去世這麼多年，國家也訂為言論自由日，但學者專家對於鄭南榕爭取百分之百的言論自由主張暢議，都會有很多不同論述，不分在野、執政、藍綠、統獨在碰到問題時，會把鄭南榕主張的言論自由拿出來談，她感慨萬千，言論自由不是鄭南榕一個人，還有很多前輩們用他們的自由和生命爭取來的。
葉菊蘭說，當看到不分黨派朝野都在談言論自由時，感慨中國戰機尤其是台南市民天天都可以看到，國軍空軍一早也不分時辰，只要中國戰機就要出去攔截，一方面慶幸台灣是主權獨立的國家，有政府和軍隊在保護人民的安全，但一方面也想中國為什麼每天都要用武力來威脅我們的生命安全、威脅現狀。
「如果沒有主權獨立的國家，是不能夠在這裡享有言論自由」，全世界有那一個國家當戰機頻繁騷擾漁船越界、演習威嚇，台灣竟然沒有聲音，還有人為威嚇台灣的中國在講話、在代言，其實是非常難過的，人民是不能容忍。這也是為什麼賴清德總統要宣布中國是境外敵對勢力。
葉菊蘭說，最近有人的言論是用武力侵略台灣並為中國講話暢言，「她沒有想到她可以在這裡安心的講，罵她想罵的，是多少人犧牲生命自由安全，用血淚換來的言論自由」、「你可以安全地發表的言論時卻暢議要中國用武力來侵略台灣」，人民怎麼可以容忍「在這裡安全地享受言論自由鼓勵中國來侵犯」。
葉菊蘭強調，鄭南榕講的「言論自由的一體兩面，台灣不是主權獨立國家，台灣沒有獨立談什麼言論自由」，才是鄭南榕真正的主張，請大家到基金會看還保留著焚毀的編緝室，鄭南榕主張「和平非暴力」，「沒有侵犯任何人你才可以主張」，她走過血淚歷史，希望大家珍惜也好好去說明，武力侵犯、主張對台灣主權整個崩毀的不是言論自由。
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