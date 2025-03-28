教長要求教育中立 教團：零成本檢舉 現在老師誰敢講話？

北一女教師區桂芝被「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀今再強調台灣教育人員應保持教育中立；但教團感嘆，校園內部的檢舉已經愈來愈常態化，校園恐不再是教育場域，反而成了政治互相攻伐的場所，「老師誰敢講話？」

台北市教師會政策部主任葉青芪表示，教育基本法第6條第1、2項規定，教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。老師在課堂上本來就政治中立，但若有人檢舉，北市教育局就按照程序處理。

葉青芪說，針對此事件，北市確實是依法行政，權責單位教育局責成北一女內部調查，目前看來，區老師回應與北市處理方式是四平八穩，「政治人物大可不必去帶風向。」

他認為，是否要涉及涉及公共事務，在法律規定範圍內，老師都會有自己的想法跟作為，大部分老師還是非常謹慎。新教師法之後，老師對於上課的言行舉止是愈來愈謹慎，因為所言都會被檢視，尤其老師在學校、班上做什麼事，家長、學生都可以去主張，但最後若是不成立，其實也是零成本。

葉青芪談及校事會議現況，只要有人檢舉，教育局就要啟動程序，責成學校處理，最後結案就是一份報告，「現在檢舉容易，而且沒有成本。」未來是不是又有人要檢舉老師在課堂上說台獨？他憂心大家為了特定想法與立場去惡意檢舉對方，造成教育現場被撕裂。

他直言，零成本檢舉的氛圍下，校園內部的檢舉已經愈來愈常態化，如果現今社會上這股風氣又吹進校園，校園恐不再是教育場域，反而成了政治互相攻伐的場所，老師誰敢講話？又如公民課，是要老師怎麼上？若掀起另一股校園風暴，對孩子的教育是好的嗎？

北市一位不具名校長認為，回到法律面看待此事，相關規範與配套措施是否真的有辦法把這些東西講清楚？政府今天用品德來探討，甚至上升到國家安全層面來看，過程到底夠不夠嚴謹？每個人的言語適當與否，值得討論，但用一把界線的尺而讓聲音都停留下來，會不會形成寒蟬效應？兩者必須切開來看。

該校長直言，時空歷程的轉變，北一女也不是今天才聘任區老師，從法律層面去看這件事情，恐怕不能框住她，就要回到道德勸說。在民主價值當中，除非過程明顯產生危險，否則回歸檢視言論自由的界限，仍有許多探討、模擬的空間。「目前時空和氛圍，的確產生一些壓力。」