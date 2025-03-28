法務部研議定言論專法 黃國昌：要提案就大方提到立院

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉武統言論遭處分離境、北一女教師區桂芝上大陸央視採訪批賴清德總統，法務部日前則拋出會蒐集各界意見看是否應制定專法。民眾黨立院黨團總召黃國昌批，放出這些肅殺的政治口號背後，卻看不到具體法案，民進黨若要提法案，就大方提到立法院來。

黃國昌今上午率民眾黨團立委在議場前受訪，說過去民進黨對很多影響台灣民主法治跟人權非常重大的議題，都做出非常廉價的政治操作，甚至不惜走回過去那一套，希望能一黨專制、一黨獨大，在國內找敵人、製造台灣內部對立跟衝突。

黃國昌說，請所有台灣公民共同思考一件事，賴清德從就職演說到國慶文告，不斷說要團結台灣人民，現在執政黨、賴清德，到底是在團結，還是為了民進黨一黨之私在分化台灣人民？在國內創造衝突、製造對立、找敵人？

「放出這些肅殺的政治口號背後，卻看不到有具體的法案。」黃國昌認為，民進黨若要提法案，就大大方方提到立法院來，民眾黨是一個就事論事、理性務實的政黨，會看提到立法院的法案長得什麼樣。

黃國昌舉例賴清德拋出要恢復軍事審判法，結果國防部官員到民眾黨團說明，「跟他們請教草案在哪裡？沒有；有沒有文字？也沒有；什麼時候要提出來？不知道，這個會期提得出來嗎？沒有信心；修法方向？還在研議。」黃說，大家都非常驚訝，曾幾何時，過去號稱民主進步的民進黨，變成只會用政治口號政治動員、在國內找敵人，謀求民進黨一黨之私利，不惜分裂國家與人民。

黃國昌說，台灣的民主在民進黨主政下，變成民進黨做主、民進黨說了算，法案可不可以過，要聽民進黨的，國會可不可以開會，也要聽民進黨的，甚至人民可不可以表達意見也要聽民進黨的，「台灣人要的民主是台灣人民作主，而不是民進黨做主」。

針對言論自由一事，黃國昌表示，大家不希望的就是共產黨「搞獨裁、思想審查」，結果號稱要反共，要反對北京極權政府的政黨，怎自己變成另一種綠色專制獨裁政黨，曾說台灣人民要享有百分百言論自由，現在改口言論自由要遭到嚴格審查？變成自己過去討厭模樣？希望賴清德張開眼睛，看看人民痛苦生活。