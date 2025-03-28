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即時短評／蔣萬安表態捍衛言論自由 藍營諸侯都該挺身而出

聯合報／ 本報記者李承穎
台北市長蔣萬安上午出席里長座談受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席里長座談受訪。記者楊正海／攝影

賴清德總統宣示「中國」是境外敵對勢力後，台灣社會充斥「抹紅」檢舉，市長蔣萬安今天公開表態「捍衛言論自由」，公開呼籲的背後是「不怕抹紅，社會大眾會知道民進黨的劣行，反而激發捍衛民主自由的鬥志」，蔣萬安既已當領頭羊，其他藍營諸侯也該挺身而出。

賴清德宣示中國是境外敵對勢力後，不到半個月，趕陸配、查教師、罰廠商等手段不斷，北一女教師區桂芝上央視批賴清德被檢舉，陸委會還無視自己是兩岸交流機關，下指導棋要北市府檢視區桂芝是否適合在北一女任教，區桂芝今感嘆「國家機器步步相逼」，成為最無力的呼喊。

賴政府完全無視教育現場已瀰漫人人自危情緒，基層教師早已不敢隨意談論兩岸，連「中國」或「大陸」字眼都要字字珠璣，即便講「中國人」是遵守中華民國憲法，但也深怕被「青鳥學生」打著「教育不中立」檢舉，只能限縮教學內容，悖離一○八課綱的多元教學理念。

不過蔣萬安今天立即表態「尊重老師教學的專業自主權，同時也堅定捍衛言論自由」。蔣的一席言，彰顯的是他不隨著陸委會言論審查起舞，捍衛的不只是區老師，也是得來不意的言論自由，給教師在教育現場最堅定的底氣，最堅固堡壘。

知情人士就說，區老師事件爆發，北市府從頭到尾都是捍衛言論自由及遵守中華民國憲法，深知賴清德政府要全面抹紅，不只是針對區老師，也是劍指蔣萬安，以為蔣會退縮，但反而態度明確「你要抹紅就抹紅，抹一次就回擊一次，社會大眾會知道民進黨的手法」。

什麼是民進黨手法？就是透過全面抹紅來激化藍委的大罷免，但如今鑿斧痕跡過於粗糙，反而會激化藍營支持者出來反制大罷免，催化罷免綠委，反而得到反效果。

4月7日是言論自由日，台南市今辦言論自由日活動記者會，鄭南榕基金會也都將出席，諷刺的是，賴清德正在全面箝制言論自由，對不起的不只是爭取百分之百言論自由的鄭南榕，對爭取廢除「刑法一百條」民進黨前輩一大巴掌。

過去刑法100條處罰主張台灣獨立與親共者，間接造成白色恐怖，民進黨前輩用盡全力爭取廢除，是台灣民主運動重大成就，如今「新刑法100條」如幽靈般回歸，有更多賴清德背書的綠衛兵，繼續更激烈的獵巫、清算和政治追殺異議者，「綠色恐怖」全面襲來。

蔣萬安既已當領頭羊，捍衛言論自由，此時藍營縣市長切莫再歲月靜好，不該隨綠營檢舉起舞，也別害怕被抹紅，得立即起身挺暴政，就像中研院士陳培哲等七十五位學者跳出來批戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，各界都得讓民進黨懸崖勒馬，否則人人都可能成為「綠色恐怖」的犧牲者。

民進黨 言論自由日 賴清德

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