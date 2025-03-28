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陸委會要開除區桂芝？藍議員轟：抹紅一條龍就是陸委會

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北一女國文教師區桂芝（左二）昨天走出校門、背對總統府回應，自認言論自由受侵犯。本報資料照片
北一女國文教師區桂芝（左二）昨天走出校門、背對總統府回應，自認言論自由受侵犯。本報資料照片

北一女教師區桂芝接受中國大陸官媒採訪，引發熱議，陸委會更提醒教育人員，遭批下指導棋。藍營北市議員直言，種種事件看來，就是民進黨中央廚房開工，抹紅一條龍那隻手就是陸委會。綠營北市議員認為，區老師只是個案，但教師要避免上中共官媒，易成為虛傳樣板。

針對北一女中教師區桂芝接受中國大陸官媒採訪，陸委會昨舉行記者會，副主委兼發言人梁文傑指，事情權責還是在北市教育局及北一女中，建議由他們盼對這樣的老師適不適合在台北最好的公立女中教書。

國民黨北市議員柳采葳表示，從區老師事件再到啤酒製造地事件，就是民進黨中央廚房開工，民進黨現在就是刻意營造綠色恐怖，要製造寒蟬效應，抹紅一條龍的後面那隻手就是陸委會，陸委會下的指導棋製造政治事件。

柳采葳說，民進黨從上到下都在刻意操作抗中保台，利用統獨意識升高對立，「賴十七條」就是一個開始，現在民進黨從上到下，從中央到地方，都在刻意操作統獨意識，民進黨開始在地方找議題，目的很清楚，就是要將罷免這一戰變成統獨大戰，激化選戰熱度。

民進黨台北市議員許淑華表示，教師去上中共官媒應該是要盡量避免，畢竟這樣時機點很容易成為宣傳樣板。但至於說是否要受法律處理，她認為沒有談及類似武統的議題，只是抒發自己理念，還在可受公評的範圍，但仍是希望以勸導方式，不要上類似節目。

許淑華說，台灣是言論自由民主的國家，法令上沒有對於教師有言論的控管，只是課堂上的言論除非是上到政治相關課程，才會去談，畢竟國高中學生不像大學生多有自主判斷能力，甚至能和教授辯論互動。但她也強調，「不用為了一個區老師個案，去擴大解釋。」

教師 民進黨 陸委會

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