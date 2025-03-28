暗指區桂芝違反教育中立？ 鄭英耀：教育人員應守分際

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位。教育部長鄭英耀今日不言明區桂芝是否違反「教育中立」，他表示，先尊重台北市教育局的調查，台灣教育人員應保持教育中立，已責成台北市教育局調查了解。

針對區桂芝事件，鄭英耀說，根據教育基本法，台灣教育人員應保持教育中立，在許多教學上應該謹守分際，也責成台北市教育局調查了解，有關涉及到國家主權、國家認同等，在學校人才培育上是很重要的內容，希望所有教育人員應該在教育現場，確保對國家認同、主權和國安有清楚概念，在教學過程，讓新世代青少年充分理解。如果有違反規定，也有相關法令懲戒，這部分來自地方教育局處依法行政。

關於區桂芝是否違反教育中立，該依什麼法令懲戒，鄭英耀表示，教師法有對教師的權利義務規範，一般對老師、校長、行政人員等，如果有違反相關規範，都會有考績或相關委員會做適度依法懲處。

再被追問是否認為區桂芝不中立，鄭英耀僅說，先尊重台北市教育局的調查。希望盡快，等看到台北市教育局報告再來評論。

鄭英耀提到，希望社會大眾，以及教育人員知道，包含前陣子桃園市校長不當言論，或學生出外的戶外教育，本來是體驗學習非常好的，但如果整個課程安排失當，都已經要求檢討，也會利用這個事件，通令全國教育局處，謹守教育中立、行政中立，真正培養好所有學生，讓他們有更清楚的國家認同，安全上適度維護。

談及防止關鍵技術外洩，鄭英耀表示，關鍵技術就是剛剛提到的，一定要維護，任何國家對本國涉及國防或產業的關鍵技術，必須給予非常嚴肅看待，怎樣保護國安，機敏科技不外洩以及尖端科技人才培育。這也關係到產業發展，怎樣讓產業有更好的發展，技術在智慧財產權跟專利裡，都需要有些保護，何況涉及到國安跟產業發展，更應該有些規範。