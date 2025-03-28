羅智強：區桂芝倡和平都該死 賴清德言論戒嚴往前探進

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，30年前民進黨主張人民可主張共產主義、武力顛覆政府，現在連主張和平都該死。這不是言論戒嚴？比言論戒嚴更恐怖。

針對區桂芝遭檢舉，羅智強說，賴清德言論戒嚴這把尺，一步步往前探進。這問題不要問在野黨，問民進黨最好。30年前的民進黨，包括前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮以及許多創黨前輩大老，推動廢除刑法第100條，當時的民進黨說「在台灣，主張共產主義是無罪的」。

羅智強指出，「人民可以自由主張共產主義」是當年的民進黨說的，人民也可以自由主張武力顛覆政府，台獨就是有打算用武力顛覆政府。主張武力顛覆政府，主張共產主義，都應該受言論自由保障，這是30年前的民進黨主張，除非著手施行，才構成犯罪，才要加以處罰。

羅智強質疑，今天的賴清德要不要跟民進黨前輩說一聲，到底是今天的賴清德對，還是以前的民進黨對？今天的「以言入罪」已經不只在講武統，他個人堅決反對武統，堅決反對用武力解決台灣問題，也反對用武力顛覆中華民國政府，可是類似言論要不要處罰，請賴清德先問問30年前的前輩。

羅智強說，現在講的是武力顛覆政府的問題嗎？區桂芝不過認為，台灣屬於中華民國，按照民族跟血緣，她認為台灣就是中華文化的一部分，她認為她是中國人。「你可以不認為你是中國人，這本來就是個人身分定位的自由。你可以主張中國人、台灣人是不同人，這也是你的言論自由。你認為台灣人也是中國人，這也是你的言論自由，連前總統蔡英文都說自己是中國人。」去問蔡英文，把影片調出來。

羅智強表示，對付區桂芝，沒有主張武統，主張兩岸要和平，主張武力不行，現在連主張和平都該死。這不是言論戒嚴？比言論戒嚴更恐怖。區桂芝的事情就是照妖鏡，他也跟過去為民主努力奮鬥的前輩說，有75位學者站出來，這是有勇氣的良心。很多人不說，是因為已經不敢說了，比國民黨威權時代還肅殺恐怖。