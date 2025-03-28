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邱垂正：迎合中共黨媒對台統戰 很多檢舉說區桂芝不適任

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今天表示，北一女教師區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，包括教育部、陸委會等單位都收到很多檢舉函，指區不適任，這要由主管機關處理。記者王千豪／攝影
陸委會主委邱垂正今天表示，北一女教師區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，包括教育部、陸委會等單位都收到很多檢舉函，指區不適任，這要由主管機關處理。記者王千豪／攝影

北一女教師區桂芝日前接受「央視」專訪，批賴清德總統不該把對岸界定為境外敵對勢力等作為，遭民眾向教育部國教署檢舉。陸委會主委邱垂正今天表示，區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，包括教育部、陸委會等單位都收到很多檢舉函，指區不適任，這要由主管機關處理。

邱垂正今天在立法院受訪表示，中共黨媒負有政治任務，且黨媒都很期待講的話跟採訪的內容是黨媒想要的立場、論調，以及聲音，向來如此。陸委會尊重每個人對自己文化跟身分的認同，但迎合中共黨媒對台統戰，這件事情陸委會很在意，台灣的自由民主得來不利，大家應該共同來守護。

邱垂正說，區桂芝曲解了賴總統對中共是境外敵對勢力的定位，台灣這幾年來受到中共政權的各種施壓、步步進逼，這不是事實嗎？從軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰，以及無所不在的認知作戰和灰色地帶侵擾，這不是敵對勢力嗎？這不僅符合反滲透法的定義，更是客觀的事實，也是舉世公認。

邱垂正質疑區桂芝，怎麼會把境外敵對勢力投射到自己母親身上？陸委會很驚訝，是中共政權或北京當局對台的敵意，不是指涉一般中國大陸人民有敵意，政府沒有禁止國人赴陸探親，中國大陸的親屬也可以到台灣來探親，人民之間的交流都正常。

邱垂正批評，區桂芝的說法有一點顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰，陸委會表達遺憾，且絕大多數的國人也不會認同。至於沒有違反相關的規定，例如教育人員任用條例，就交給教育主管機關查處。

中共 區桂芝 陸委會

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