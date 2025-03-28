陸委會施壓開除？ 區桂芝轟： 國家機器步步相逼想奪我工作權

北一女中教師區桂芝遭民眾檢舉風波延燒，陸委會副主委梁文傑昨建議北市判斷區是否合適教書，區桂芝今說，「我感受到我被步步相逼，以國家機器的力量步步相逼，來逼一個小老百姓」，這就是他們慣用恫嚇老百姓的伎倆。但憑什麼剝奪她工作權？

梁文傑昨指出，這件事情主要權責在北市教育局及北一女中（雇主），「還是比較建議由他們去判斷這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書」。另公開提醒教育人員，根據教育人員任用條例第3條，教育人員之任用應注意其品德及對國家之忠誠，「這個界限我覺得可能還是必須要遵守」。

區桂芝今接受本報記者電訪時對此表示，梁文傑現在沒有任何法令依據可以來處置，他就是語帶威脅，施壓給她的兩個直接主管單位北市教育局及北一女，要他們開除自己，「請問我是憑著自己努力一關一關考進來，他憑什麼企圖剝奪我的工作權？」

至於梁文傑提及品德跟對國家忠誠度，區桂芝說，她從頭到尾都說「我是中華民國的國民，我現在做的只要符合中華民國憲法」，「請問我哪邊對國家不忠誠？」她也批民進黨立了一堆法、弄了一堆體制外的機構，大家都看到很多不合憲，「到底是誰對國家不忠誠？」「我自認我是中華民國的國民，如果說我對國家不忠誠，請問他說的是什麼國？」

區桂芝說，還質疑她的品德問題，請問政府官員裡面，他們任用的人裡面，有多少人的品德操守是有問題？不是婚外情，就是私生子，要不是就汙了多少錢，還可以逃跑，安然無恙。他們不處理這些人嚴重品德瑕疵，反過來質疑她說話不合他意，就說品德問題。民進黨政府最沒有資格談品德，「民進黨是一個永遠嚴厲批判別人，卻不絲毫自我檢驗的政黨」。

另外，區桂芝還原當時接受採訪狀況，對方此次約訪是2月下旬，當時她表示學期間無法外出、但3月中旬會回香港掃墓，因此雙方約在那時採訪。她3月15日上午在香港掃墓，中午與家人吃完飯，她下午才去深圳，晚上接受專訪，16日再從香港回台灣，對方後續也在台灣拍攝她在咖啡廳讀書、寫作的生活，以及上週參加眷村活動的畫面。

區桂芝說，對方有拍攝她掃墓的畫面，結束後，原欲與台商學校的老師聊聊，考量時間來不及，就去比較近、南宋文學家文天祥曾寫過「過零丁洋」詩的「零丁洋」，後來也有去文天祥紀念館，當時談論的都是文天祥、文天祥的正氣歌在歷史上的意義，最後選在文氏宗祠靜態專訪。

區桂芝說，對方提出的採訪要求是要談論傳統文化、教育問題。最後一題是問對賴總統的這個說法感受如何，這是當下才知道。