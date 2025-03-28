陸委會要市府判斷區桂芝是否適合教書 藍營轟：下指導棋？

北一女教師區桂芝上央視受訪批賴清德總統，遭民眾檢舉，陸委會副主委梁文傑昨提醒教育人員應注意對國家忠誠，並要北市府判斷這樣的老師適不適合教書。北市府表示，不會隨言論審查起舞，尊重教師專業自主權及言論自由。

梁文傑昨說，這件事情主要權責還是在台北市教育局以及北一女中（雇主），陸委會建議由它們判斷這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書，陸委會也提醒教育人員，依法教育人員任用應注意其品德及對國家之忠誠，「這個界限我覺得還是必須要遵守」。

藍營人士抨擊，只是言行不合己意，就要未經程序剝奪教師工作權，難道要把法治國家搞成戒嚴國家嗎？「何況陸委會是兩岸事務機關，怎能對地方政府的教育機關下指導棋？」

北市教育局表示，依據教育基本法第六條規定，教育應秉持「中立原則」，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，該案經校方查證，並沒有學生反映老師在課堂或校內違反教育中立。

「市府不會隨言論審查起舞。」北市府表示，市府的堅定立場就是「遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，守護台灣的民主自由法治」，市府也對台灣的民主自由非常有信心。教育局已經表達，區老師並沒有違反教育中立，市府的立場就是尊重教師專業自主權及言論自由。