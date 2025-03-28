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臉書緬懷林惺嶽 蔡英文：珍惜得來不易的民主自由
前總統蔡英文傍晚在臉書緬懷台灣國寶級藝術家林惺嶽，她說，相信未來一代代的台灣人與林惺嶽的作品相遇時，都可以再次感受到老師的叮嚀，那就是要愛護這塊土地，珍惜得來不易的民主和自由。
由於近來亞亞案賴政府遭外界質疑打壓言論自由，蔡英文的貼文，也引發聯想。
台灣國寶級藝術家林惺嶽年初辭世，家屬昨天在台北市立美術館舉辦「歸鄉・台灣藝術家林惺嶽紀念會」，蔡英文受邀出席致意。
蔡英文在臉書貼文表示，林惺嶽老師有兩幅畫，她非常熟悉，就是掛在總統府虹廳裡的「國鳥駕到」跟「天佑花蓮」。她在那裡接待過許多外賓，並且都會向他們介紹：這就是台灣的國鳥，她也會指著「天佑花蓮」，對外賓說，「這就是我心目中台灣最美的地方」。
蔡英文表示，她相信，未來一代又一代的台灣人，在美術館或任何地方，和林惺嶽老師的作品相遇時，都可以再次感受到林惺嶽老師的叮嚀，那就是要愛護這塊土地，要珍惜我們得來不易的民主和自由。
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