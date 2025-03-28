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廖元豪：更應正視族群仇恨

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北報導
大陸配偶「亞亞」發表武統言論引發言論自由爭議，法務部傳出研商是否修訂專法，政大法律系教授廖元豪提醒，台灣不用太擔心鼓吹戰爭的言論，但要注意族群仇恨言論是否越來越多。圖／聯合報系資料照片
大陸配偶「亞亞」發表武統言論引發言論自由爭議，法務部傳出研商是否修訂專法，政大法律系教授廖元豪提醒，台灣不用太擔心鼓吹戰爭的言論，但要注意族群仇恨言論是否越來越多。圖／聯合報系資料照片

陸配偶「亞亞」發表武統言論引發言論自由爭議，傳出法務部研商是否修訂專法管制，政大法律系教授廖元豪指出，「鼓吹戰爭」和「鼓吹族群歧視仇恨」等兩種言論應該立法禁止，但必須注意如何定義才會不觸犯言論自由的紅線？他提醒，鼓吹戰爭的言論在台灣影響力有限，更應注意族群仇恨言論是否愈來愈多。

廖元豪表示，聯合國「公民與政治權利國際公約」第廿條主張「鼓吹戰爭」和「鼓吹族群歧視仇恨」等兩種言論應該立法禁止，因此他不反對立法做適度規範，但應該要注意如何定義？

廖元豪指出，無論是鼓吹戰爭或族群仇恨都不應該但也都可能踩到言論自由的地雷，因此都須嚴謹規範，例如隨便講希望武統或希望反攻大陸，算不算鼓吹戰爭？他認為所謂「鼓吹戰爭」的「鼓吹」，是積極地大規模宣揚、達到足以威脅或導致侵略行為或破壞和平的程度。至於族群仇恨言論，他多年來主張可以適度立法管理，但問題同樣在於難以定義仇恨與歧視言論。

廖元豪認為，在台灣應該不用太擔心鼓吹戰爭的問題，因為沒多少人真的有能力大到鼓吹的程度，反而看到國內有族群仇恨言論正在出現，例如網民揚言殺陸配，就是典型族群仇恨言論。廖元豪質疑「我們要處罰人家鼓吹戰爭，但自己卻出現很多族群仇恨的言論？」

亞亞 言論自由 陸配

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