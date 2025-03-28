武統論祭刑責？法部未定論

法務部次長徐錫祥前天在立法院答詢時提及，有學者建議對鼓吹武統言論訂專法，被質疑政府要立法管制言論；法務部昨表示，言論自由雖受憲法保障但非無限上綱，澄清從未表示要研議立法管制言論。

國民黨表示，民進黨從反對威權，理解威權，到現在進化到「成為威權」的成長史，已經變成民主退步史。

據了解，法務部的刑法研究修正小組過去曾討論仇恨性言論的規範，但因定義不明確、各方意見不一，最後並無定論；下月八日的刑法研究修正小組會議，「仇恨言論」如何處理還沒排入議程。

法務部指出，對於是否就仇恨性言論、鼓吹戰爭性言論設處罰規定，先前曾召開刑法研究修正小組會議討論，會議多數意見傾向於專法規範較為周延，而非於刑法增列罪名處罰。且不以刑責為限，也可考慮以民事責任、行政罰或其他行政措施規範，或採先行政後刑罰之架構立法。此外對於受規範之行為態樣、定義、保護範圍必須具體明確，始符合法律明確性原則之要求。

法務部官員表示，以目前刑法而言，已對內亂罪有所規範，煽惑他人犯罪、恐嚇公眾安全也要受罰，類似「仇恨言論」進入訴訟後，司法機關會查察個案脈絡作評價、審認；但是否要進一步針對「仇恨言論」、「武統言論」修法或立專法處理，各界意見確實不相同。

行政院政務委員林明昕則指出，憲法保障人民言論自由，也設有「踩煞車」條款，若擔心言論自由過度放縱恐影響國安，政府將考慮現行法律是否足以因應，若不足，則由法務部研議修正刑法或立專法，但刑法將是最後手段。

陸委會主委邱垂正日前拋出要將「危及國家安全或社會安定」的言論進行「類型化」，陸委會副主委梁文傑昨天指出，這是所追求的最佳狀態，但有關國家安全的各種的樣態，很難用條列式列舉出來，仍在研商。