新聞眼／賴政府抹紅發酵 蔣萬安應挺身捍衛言論自由

賴總統正式定調「中國」是境外敵對勢力，如今已是充斥「抹紅」檢舉，半個月內趕陸配、查教師、罰廠商等手段盡出，陸委會還加碼檢視教育人員的「國家忠誠」，甚至還對北市府下指導棋，要求審視北一女教師區桂芝是否還適任北一女教師，台灣可悲地迎來「新文革時代」。

賴清德本月十三日在國安會議後祭出「賴十七條」，以「國安疑慮」旗幟重啟軍事審判，還要嚴審兩岸交流，當時外界就擔憂「麥卡錫式反共」將在台蔓延。

果然，三月十八日就有桃園校長被綠民代指控在抖音發表「我愛你中國」，十九日還有桃園警察被揪出在抖音自介「我是中國人」，雙雙被處置；接踵而來的是引發兩岸震撼的陸配亞亞被迫離境，上演骨肉分離，如今又有區桂芝批賴清德被檢舉、北市府發言人被抹紅和北市財政局也被財政部要求開罰啤酒通路商，理由是通路不能將台灣原創品牌啤酒品牌放上中華民國國旗宣傳，只因製造地在大陸。財政局請通路商說明後，發現商品生產鏈已全球化，品牌確屬台灣原創難開罰，財政部又發文要求處理。

陸委會昨要北市教育局和北一女判斷區桂芝適不適任，現在老師批賴總統或稱自己是「中國人」，還得被當成「不適任教師」。這些作法簡直已經比大陸文革還要文革，不僅打壓言論自由，連工作權都要剝奪，只因批評當道，說了不中聽的話。

陸委會如今要求教育人員須具「國家忠誠」，雖稱是「提醒」，但警告意味濃，甚至還「侵門踏戶」，要求北市府審視區桂芝是否適任。現在賴政府的作法很清楚，就是到處抹紅，如果大家因此噤若寒蟬、甚至配合中央反中肅殺氛圍，紅帽只會愈扣愈凶。

然而，當大多數人都不怕抹紅的時候，抹紅就沒有用了，此刻就是要有人登高一呼，捍衛言論自由，台北市長蔣萬安就是最關鍵的角色。他必須清楚地表態，不管區桂芝講什麼話，只要沒犯法就要保護她的言論自由，道理很簡單，他挺的不是區桂芝，而是言論自由，一如當初拔管爭議，外界挺的也不是管中閔，是大學自治，蔣萬安此刻就該扮演在野諸侯捍衛言論自由的領頭羊，帶頭破除中央抹紅的魔咒。

十八世紀思想家伏爾泰那句「我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利。」放到廿一世紀的台灣，竟是如此地沉重。