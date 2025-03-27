陸配爭議 夏立言批：政府用行政命令做排除異己的工具

「亞亞」等陸配被廢止居留權的爭議持續延燒，中國國民黨副主席夏立言近日上網路節目專訪時指出，從刑法100條修改之後，我們是尊重言論自由的，「可是現在你講到統一就是罪惡，講到台獨就是很神聖、很偉大」，感嘆現在社會沒有公平正義，他也批評，政府現在很多時候政府是用行政命令，或者用司法手段來當做一個排除異己，或者是對付理念不同者的一個工具。

夏立言現任國民黨副主席，曾任陸委會主委、國防部軍政副部長、外交部政務次長。他在26日播出的網路節目「下班瀚你聊」接受主持人黃暐瀚專訪時，針對兩岸議題表示，政府最大的責任是要遵守法律，對於大陸人民到台灣來，譬如「里長事件」，按照「兩岸人民關係條例」，大陸人民需要放棄的是戶籍不是國籍，可是政府卻是用「國籍法」來規定，這樣當然也會用最嚴格的方式來處理。

針對陸配亞亞案，夏立言認為，首先要按照法律而不是行政命令來，要很明確的看她違反哪條法律。第二是政府對她的處分有沒有違反「比例原則」，「她的影響力有這麼大嗎？」第三個從情理法來看，她是三個台灣之子的媽媽，現在叫她10天之內出去，小孩怎麼處理？

夏立言說，自己覺得現在很多時候政府是用行政命令，或者用司法手段來當做一個排除異己，或者是對付跟政府理念不一樣的人的一個工具，其實對整個台灣發展並不是好事情，「今天所有的這些案件都是如此」。

他並提到，對武統的言論「任何人聽，包括我在內，聽了當然心裡都不舒服，可是我對台獨言論我就舒服了嗎？我也不舒服，可是我要尊重每一個人，我不同意你的看法，可是我尊重你可以表達的這個方式，可以表達這個立場，這是言論自由」。

他強調從刑法100條修改之後，我們是尊重言論自由的，「可是現在你講到統一就是罪惡，你講到台獨就是很神聖很偉大」，感嘆現在社會沒有一定的公平正義在裡面，他認為這個事情會繼續延燒下去。他更說，大家對言論自由已經開始自我設限了，「將來會只聽到社會上只有一種聲音，完全符合執政黨的聲音，對我們是好事情嗎？當然不是」，幾十年努力之下爭取自由言論，「到了今天忽然之間又退縮下去了」。

另外針對兩岸關係，夏立言說，中國國民黨絕非「舔共賣台」的政黨，國民黨了解兩岸關係非常重要，所以會很嚴肅的、且有經驗、有能力來處理兩岸關係，讓兩岸保持和平往前進步，國民黨根據中華民國憲法跟該黨黨章，追求最終兩岸找到一個能夠適當的安排解決，可是現階段是主張兩岸要維持現況，國民黨的目的是為了兩岸的和平。

他說自己到大陸去，有機會碰到大陸官員時，就要讓對方知道台灣不是每一個人都主張跟大陸要「永遠分開」、主張往法律台獨方面走，有很多的人也是主張兩岸要繼續往前進步，也認同自己是中華文化的傳承者，「所以讓他們了解到，不會很急躁的要來做一些不該做的動作」。

夏立言還提到，自己覺得兩岸關係不一定需要走到這一步，當蔡英文前總統之所以選上是因為用了「維持現況」，這個現狀是馬英九前總統做的事情，那8年之所以能夠製造兩岸的和平的現象，是因為有九二共識，兩岸有共同的政治基礎，也就是兩岸同屬一中。而這一中，我方的解釋就是一中各表，「當蔡英文拒絕承認九二共識的時候，政治基礎是不存在的，要維持現狀幾乎就是不可能，這就是後來發生的事情」。

他強調，溝通管道非常重要，如果發生雄風3型飛彈誤擊打中大陸商船或者中共軍艦，情況會變得很嚴重，現在很遺憾海基會、海協會不溝通，陸委會、國台辦不溝通，「完全沒有溝通管道」，所以當一個事情發生的時候，「小事情被拖延很久」，例如去年金門漁船案，所以沒有一個溝通管道是很可怕的。