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批賴清德「淨化人心」洗腦封口 趙少康：現在不發聲以後沒機會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
趙少康呼籲，不只要清查共諜，也要加強清查美諜。本報系資料照片
趙少康呼籲，不只要清查共諜，也要加強清查美諜。本報系資料照片

中研院士陳培哲等75名學者、各方意見領袖，昨發表「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，直指台灣言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。中廣前董事長趙少康表示，現在的民進黨就跟當年國民黨戒嚴一樣，都用國安做理由，「淨化人心就是要洗你腦、封你口，現在不發聲，以後就沒有發聲的機會了。」

趙少康指出，學者、勞工團體跟藝文界人士發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明。光是主題，就一語道破賴清德上任不到一年，台灣民主退步、司法沉淪、對內衝突、對外面臨戰爭威脅的四大「政績」。

趙少康說，具名連署的學者，不乏過去被認為立場偏綠的自由派學者跟勞團領袖，是真正有氣節、堅持理念、關心台灣發展的良心。相對於其他向民進黨要資源要位子的御用學者、藝文人士，這些人冒著被「查水表」、丟補助的風險，也要替台灣的民主跟言論自由發聲，真值得敬佩，風骨格調天差地別。

趙少康說，民進黨在野時為了散播台獨思想，所以拚死廢除刑法100條，要爭取百分之百的言論自由，強調不能針對思想做審查，言論自由無罪，付諸行動才有罪。但賴清德一上任就預告他要淨化人心，果然也在一步步的用人民的錢洗腦。

他提到，最近陸配亞亞案引發兩岸熱議，亞亞講的話沒有台灣人聽得下去，她在大陸版抖音直播，不是國際板，台灣人看不到，就是個網紅想賺流量做生意。原本大家根本不認識亞亞，也不知道她到底講了什麼，怎麼會影響台灣國安？

趙少康說，亞亞講的話被台灣人討厭，既然大家不贊成她的言論，怎麼被她的言論影響？賴清德這麼不相信自由民主的價值和力量？這麼沒有信心、不相信台灣人民？

趙少康說，如果講講「武統」就侵害國安，台獨主張更是要顛覆中華民國，另外立一個國家，不是更損害國家安全？但因為在賴清德治下，台獨言論政治正確，所以就沒事，至於主張統一的，就算是和統，一定也會被政府針對。

趙少康說，他誓死反對武統，但是誓死維護言論主張的自由，現在的民進黨就跟當年國民黨戒嚴一模一樣，都用國安做理由，淨化人心就是要洗你的腦、封你的口，現在不發聲，以後就沒有發聲的機會了。

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