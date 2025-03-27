區桂芝遭約談 陸委會提醒教育人員：注意對國家之忠誠

北一女中教師區桂芝因接受中共官媒訪問被約談，對於這是否觸及兩岸條例與中共黨政軍合作的行為，陸委會副主委梁文傑表示，這件事情主要權責還是在台北市教育局以及北一女中（雇主），陸委會建議由它們判斷這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書，陸委會也提醒教育人員，依法教育人員之任用應注意其品德及對國家之忠誠，「這個界限我覺得還是必須要遵守」。

陸委會27日下午舉行記者會，對於北一女中教師區桂芝，接受中國大陸官媒的採訪，是否算是跟中共黨政軍合作的樣態？副主委兼發言人梁文傑指出，中共是強調黨媒信黨，央視、人民日報、新華社這三大媒體就是媒中的黨媒，「所以我相信區桂芝老師應該對央視的屬性是很清楚的，我相信她也知道央視之所以訪問她，是因為她會說出中共想要的東西」。

梁文傑說，作為一個公立高中的老師，每天都有飛機共艦飛來飛去，在這個時候去配合對方的黨媒，說出黨媒想要宣傳的語言，「我們認為這真的不適合」。不過他表示這件事情主要權責還是在台北市教育局以及北一女中（雇主），所以「還是比較建議由他們去判斷這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書」。

梁文傑並公開提醒教育人員，根據「教育人員任用條例」第三條，教育人員之任用應注意其品德及對國家之忠誠，「這個界限我覺得可能還是必須要遵守」。

區桂芝遭到校方約談後，台北市教育局今（27）日公布調查結果表示，北一女校方查證回覆，「並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立之情事」，教育局尊重教師專業自主權及言論自由。

至於是否陸委會認為從兩岸條例來看，區桂芝有與中共黨政軍「合作」，梁文傑仍重申區桂芝是教育人員，主管機關是雇主跟教育局，「我們是希望先從教育人員應該遵守的規範來去處理」。

本報記者追問，區桂芝受訪的內容很多是比較採用了中華民族、中華文化這些層面，陸委會現在是不是認為，提到中華民族跟中華文化就是在附和中共想要的東西？這些內容也會影響到政府對她「國家忠誠」的判斷？

就此梁文傑回應，區桂芝老師大概的意思是兩個，第一個就是政府不應該把中共定義為「境外敵對勢力」，否則她就沒有辦法回大陸看她母親，第二個是她說最近這十幾年來的課綱都在「去中國化」。

梁文傑解釋，關於第一個問題，中共對台灣有敵意，是客觀的事實，「不然每天飛機那麼多飛來飛去是在飛什麼」，他並補充，中共反分裂國家法第七條，提到可就正式結束兩岸敵對狀態進行談判，「這個意思就是說對中共來說，兩岸還是敵對狀態，這個是他們從來沒有否認過的事情，為什麼我們要去替他們否認呢？」至於課綱，梁文傑解釋說，「有沒有去中國化，我是不知道，但是少了一些文言文我是知道的」，但是梁文傑強調，少了一些文言文並不代表台灣的學生他的文化素養就會差、就沒有廉恥。

梁文傑說，「不念顧炎武的廉恥的一文就會造成沒有廉恥，在顧炎武寫出這篇文章之前的人，他們都沒有廉恥嗎？文言文念得很多，也不代表就真的有品格，秦檜是進士，他的文言文、四書五經念得比你我多太多了，但是他一樣在中國歷史上大概是個奸臣」，他說區桂芝談的這些話「都是央視想要聽的，想要宣傳的，這個就是為什麼我們認為這些話是不適合的。

至於前總統馬英九邀請陸生訪問台灣，掀起的言論爭議，馬英九有受政府約談，對於案件調查進度，梁文傑表示，「馬英九基金會的部分，我們應該很快就會有決定出來」。

此前馬英九基金會邀訪的陸生，為了慶祝中華隊棒球比賽在世界12強賽中奪冠，表示祝賀「中國台北隊」引發爭議，馬英九3月10日受移民署約談，馬英九當時表示希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應。陸委會主委邱垂正曾說，對於邀請單位，按照現行許可辦法，依個案情節輕重，可以裁處書面警示，或六個月至五年內不得再邀請來台交流。