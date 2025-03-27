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陸配「亞亞」掀波 擬立法管制武統言論？法務部說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部政務次長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片
法務部政務次長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片

陸配「亞亞」武統論風波發酵，有媒體報導「法務部研議立法管制言論」，法務部表示，有關政務次長徐錫祥部昨日在立法院備詢時，徐是強調言論自由是憲法保障的基本權利，但在符合憲法規定時得以法律限制，徐從未表示研議立法管制言論。

法務部表示，徐錫祥針對陸配武統言論一案，明確回應言論自由為憲法保障之基本權利，但此非無限上綱之絕對權利，依憲法第23條規定，人民之自由權利，如為防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者，仍得以法律限制。

法務部說，徐錫祥在詢答過程中說明現行法已有相關處罰「仇恨性言論」及鼓吹戰爭言論的規定，是否應另訂處罰規定，須廣納各界意見，並未表示要立法管制言論。

法務部表示，法務部是因應「公民與政治權利國際公約」第20條規定開會研商是否增訂仇恨罪及鼓吹戰爭罪，對於是否就仇恨性言論、鼓吹戰爭性言論設處罰規定，前曾召開刑法研究修正小組會議討論，多數意見傾向於專法規範較為周延。

法務部表示，基於刑罰是最後手段性及謙抑性原則，也可考慮以民事責任、行政罰或其他行政措施規範，或採先行政後刑罰的架構立法，並非必然須以刑罰為唯一制裁手段，此外，對於受規範的行為態樣、定義、保護範圍必須具體明確，才符合法律明確性原則的要求。

法務部說，法務部於聽取刑法研究修正小組會議建議後，將納為評估立法方向的參考，並持續廣納各界看法，參考「公民與政治權利國際公約」第20條意旨，在符合法律保留原則及比例原則前提下，盤點現行法制並積極妥適研議，以兼顧保障言論自由，同時維護國家安全及公共利益。

法務部 言論自由 陸配

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