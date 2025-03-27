將「類型化」處理陸配爭議性言論？陸委會：仍在研商

陸配亞亞、小微、恩綺因言論被廢止居留權案，持續受社會關注，陸委會主委邱垂正日前拋出要將「危及國家安全或社會安定」的言論進行「類型化」，對此陸委會副主委兼發言人梁文傑27日指出，這是所追求的最佳狀態，但有關國家安全的各種的樣態，很難用條列式列舉出來，這部分仍在研商。

此前陸委會主委邱垂正在22日播出的電視節目中，表示「我們在現行法規也想對危及我們國家安全跟社會秩序的言論進行類型化」，邱垂正說，對「鼓吹武統、戰爭、併吞台灣、消滅中華民國」，這些都要建立類型化，「以後遇到什麼案子，就可加快處理，減少言論發酵影響民心士氣與社會安定」。

在27日下午的陸委會例行記者會上，本報記者詢問，陸配居留權被廢案引起社會巨大爭議，陸委會主委邱垂正在22日播出的電視節目上說，正對「危及國家安全或社會安定」的言論進行「類型化」，請問目前有什麼成果、何時會對外界公布？

對此梁文傑表示，「類型化是我們所追求的最佳狀態」，但是他重申，中共對台滲透統戰的手段千奇百怪，花樣多端，有關國家安全的各種的樣態很難用條列式的把它列舉出來。

他強調，雖然有些人批評「國家安全和社會安定」這些是不確定的法律概念，可是有的時候「面對這樣的對手」，如果過分把它條文化、條列出來，「你條列了100項，人家會想出101項、102項，你這100項你是不是又沒辦法處理？」他最後說，這個部分政府「還在研商」。

依據《兩岸人民條例》、《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》，政府若認定「有危害國家安全或社會安定之虞」，可廢止大陸人民申請居留許可。

而對於八炯跟閩南狼MV「求你快點打」，類似鼓吹戰爭的言論，被網友質疑跟亞亞差在哪，梁文傑則說自己去看了，並幫兩位網紅補上「脈絡」，梁文傑說，「問這個問題是幫他增加點閱率，我去看了，很明顯他的MV就是在反共、在反串，其實就跟黃明志的『玻璃心』、『龍的傳人』差不多，正常人一眼就知道他是在反串，所以如果這首歌它是在鼓吹武統的話，國台辦昨天的新聞稿不會有這兩個人，所以這個問題我覺得是應該也是不用辯論」。

根據MV歌詞，兩人唱道「打不打，你到底打不打（通過），打不打，你到底打不打（飛機），打不打，你到底打不打（皇上），打不打，你到底打不打（萬歲），偉大的祖國，偉大的黨，偉大的政府從不畏懼戰場，喊了70幾年，求求你快點打，實現共產主義台灣人民一心嚮往」。

另外對於亞亞跟兩位陸配被取消居留權，未來僅能以團聚或者探親名義申請來台，未來若是申請，政府同意的先決條件會有哪些？梁文傑回應指，因為他們現在已經被取消居留，所以他們未來要申請來台灣就是要來探親，對此有相關規定，不過他強調，「到時候我們還是會看他們有沒有再發表同樣的言論」，這段時間，如果還有發表同樣的言論，「在審查上面可能就會比較困難」。

至於目前網路上也出現了不少仇視陸配的言論，這些發言目前是否有法律可以規範？政府計畫做什麼來確保陸配在台灣的安全？梁文傑則表示，仇視陸配的言論，目前看起來就是有一位匿名人士，故意到黑熊學院的粉絲專業去留言，說「可以合法獵殺陸配」，「他顯然是一個很喜歡做類似挑起社會對立的事情」。梁文傑強調，目前看起來並沒有「那麼嚴重」，就是一個孤立的事件，「台灣社會總的來說還是很有理性、很有秩序的一個社會」，此事雖然這幾天都是熱點話題，但是相信台灣社會「還是有很大的韌性」。