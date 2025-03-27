聽新聞
0:00 / 0:00

區桂芝遭約談挨批「警總復辟」 綠反嗆藍議員：蔣家最了解

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。圖／報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。圖／報系資料照

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位，藍營批，這就是民進黨想要達到的目的，讓人民忌憚害怕，不只是戒嚴而已，「台灣警總時代又恢復了？」民進黨台北市議員林亮君反嗆，警總手段「蔣家」最了解。

林亮君表示，區桂芝教師接受中國官媒專訪，以教師身份上央視接受專訪惹議，近日遭到約談，國民黨議員汪志冰、秦慧珠竟然說這是民進黨要引起寒蟬效應。「藍營議員搞錯了吧」明明約談區老師的是台北市教育局，台北市的執政者就是唯一在台灣宣布過戒嚴的蔣介石的曾孫蔣萬安，警總手段蔣家最了解。

她說，公教人員前往中港澳都要提出申請，相信區老師一定也很清楚去到中國接受官媒訪問是非常敏感的行為，此次訪問惹議遭人檢舉受到約談，其實就把此行目的、訪問內容向校方及教育局交代清楚。但若要把這樣的事件，打成政治議題，刻意誤導大眾，這就是在配合中共統戰，藉機搞分化。

林亮君表示，台灣主權不容挑戰，反共、反侵略是多數民意。配合統戰的爭議行為及言論，大家都該同聲譴責。

北一女教師區桂芝今在校門口受訪。記者林佳彣／攝影
北一女教師區桂芝今在校門口受訪。記者林佳彣／攝影

區桂芝 教育局 林亮君

延伸閱讀

上政論節目稱徐巧芯走火入魔？秦慧珠澄清還原始末

台北市立殯儀館回饋附近鄰里 擬增加5里

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

稱代辦國民年金… 完整念出身分證號 北市議員秦慧珠險遭詐騙

相關新聞

區桂芝遭校方約談 教部證實：3月兩度接獲陳情「不當政治性言論」

北一女中教師區桂芝近期因接受中國央視訪問，批評總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」，引發熱議。對此，教育部今證實3月兩...

陸配「亞亞」武統論後立法管制言論？ 法務部說話了

陸配「亞亞」武統論風波發酵，有媒體報導「法務部研議立法管制言論」，法務部表示，有關政務次長徐錫祥部昨日在立法院備詢時，徐...

將「類型化」處理陸配爭議性言論？陸委會：仍在研商

陸配亞亞、小微、恩綺因言論被廢止居留權案，持續受社會關注，陸委會主委邱垂正日前拋出要將「危及國家安全或社會安定」的言論進...

區桂芝遭約談挨批「警總復辟」 綠反嗆藍議員：蔣家最了解

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位，藍營批，這...

管制武統言論…立專法或推反歧視法？ 政委：兩回事

陸配劉振亞發表武統言論遭廢止居留許可，各界關注是否立法管制武統言論，也有呼聲呼籲應推動「反歧視法」，尊重差異。行政院政務...

吳思瑤：鼓吹戰爭不應縱容 用法律禁止舉世皆然

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，引起外界關注禁止鼓吹戰爭或武統言論是否應制定專法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。