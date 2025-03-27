區桂芝遭約談挨批「警總復辟」 綠反嗆藍議員：蔣家最了解

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位，藍營批，這就是民進黨想要達到的目的，讓人民忌憚害怕，不只是戒嚴而已，「台灣警總時代又恢復了？」民進黨台北市議員林亮君反嗆，警總手段「蔣家」最了解。

林亮君表示，區桂芝教師接受中國官媒專訪，以教師身份上央視接受專訪惹議，近日遭到約談，國民黨議員汪志冰、秦慧珠竟然說這是民進黨要引起寒蟬效應。「藍營議員搞錯了吧」明明約談區老師的是台北市教育局，台北市的執政者就是唯一在台灣宣布過戒嚴的蔣介石的曾孫蔣萬安，警總手段蔣家最了解。

她說，公教人員前往中港澳都要提出申請，相信區老師一定也很清楚去到中國接受官媒訪問是非常敏感的行為，此次訪問惹議遭人檢舉受到約談，其實就把此行目的、訪問內容向校方及教育局交代清楚。但若要把這樣的事件，打成政治議題，刻意誤導大眾，這就是在配合中共統戰，藉機搞分化。