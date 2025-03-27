區桂芝遭校方約談 教部證實：3月兩度接獲陳情「不當政治性言論」

北一女中教師區桂芝近期因接受中國央視訪問，批評總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」，引發熱議。對此，教育部今證實3月兩度接獲民眾陳情，指區桂芝有不當政治性言論，國教署便依法將陳情事項移請台北市教育局處理。

區桂芝日前接受「央視」採訪遭民眾檢舉，昨天證實校方有找她瞭解狀況。北市教育局今表示，該案為教育部國教署轉民眾陳情，教育局依程序請學校了解，經校方查證回覆，並沒有學生反映區桂芝在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立。

對此，教育部指出，於今年3月21日及24日分別接獲不同民眾以電子郵件陳情，認為區桂芝有不當政治性言論，希望主管機關能進一步瞭解並處理。案經國教署於3月25日依據地方制度法第18條直轄市政府自治事項規定，移請台北市政府教育局妥為處理並回復陳情民眾。