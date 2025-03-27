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管制武統言論…立專法或推反歧視法？ 政委：兩回事

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供

陸配劉振亞發表武統言論遭廢止居留許可，各界關注是否立法管制武統言論，也有呼聲呼籲應推動「反歧視法」，尊重差異。行政院政務委員林明昕說，訂專法限制涉及危害國安的言論，與反歧視法的精神是兩件事。

法務部次長徐錫祥昨表示，有學者建議修訂專法，但是否設立專法，或在「刑法」增設，尚在廣徵意見，基於言論自由與公共利益做最好決定，遭國民黨批評民主退步、威權。

政大法律系教授廖元豪認為，不反對立法適度規範，但要注意如何定義，且在台灣應該不用太擔心鼓吹戰爭的問題，反而看到國內有族群仇恨言論在產生中，社會應該更正視推動「反歧視法」，尤其是「尊重差異，族群平等」的精神，希望不同群體在社會上不被貶抑。

林明昕今天在行政院會後記者會上指出，訂專法限制涉及危害國安的言論，與反歧視法的精神是兩件事。他說，憲法保障人民的基本權利，要求國家不得予以限制，無須再立法，除非符合憲法第23條，否則國家不能隨意限制人民權利。

林明昕解釋，反歧視法為私人與私人之間，比如雇主與勞工之間，是否要有一般平等對待、各領域普遍適用的法律，草案也一直在討論當中，也並非規範所有範圍，而是限定在容易發生、比較需要控制的領域，要求私人間也要尊重對方的基本價值。

憲法第23條規範，以上各條列舉的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

行政院 陸配

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