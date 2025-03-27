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吳思瑤：鼓吹戰爭不應縱容 用法律禁止舉世皆然

中央社／ 台北27日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，任何鼓吹仇恨、戰爭等言論不該被縱容，也該用法律來禁止，舉世皆然。。記者陳正興／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，任何鼓吹仇恨、戰爭等言論不該被縱容，也該用法律來禁止，舉世皆然。。記者陳正興／攝影

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，引起外界關注禁止鼓吹戰爭或武統言論是否應制定專法。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，任何鼓吹仇恨、戰爭等言論不該被縱容，也該用法律來禁止，舉世皆然。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對是否制定專法來禁止鼓吹戰爭或武統言論等議題，作相關說明。

吳思瑤指出，她還沒看到相關內容，目前不方便評論，但在台灣的每個人都享有言論自由，只是言論自由不是沒有邊界、不代表可以無法無天。

吳思瑤說，對於鼓吹仇恨、暴力、戰爭等言論，當然都不應該被縱容，這不只是法所不許，也是作為一個人不應當存在的偏激觀念。

吳思瑤認為，只要是涉及鼓吹戰爭、暴力、傷害他人、種族仇恨及歧視等，都應當用法來予以禁止，舉世皆然，台灣是自由法治的國家，更是與國際接軌的國家。

此外，針對北一女中教師區桂芝接受中國官媒央視採訪內容遭民眾檢舉，吳思瑤說，各界可以拿這位老師與花蓮退休教師葉春蓮（葉霸）做比較，誰是台灣人心目中的良師，誰淪為中國統戰的工具，還用教育洗腦下一代。

陸配

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