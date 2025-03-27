寒蟬效應？區桂芝被約談 北市府說話了：重申三大堅定立場

北一女教師區桂芝遭檢舉「不適任」，被校方約談。北市府表示，市府立場相當堅定，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，及守護台灣的民主自由法治，台灣的民主自由法治當然也包括言論自由。

區桂芝先前接受央視訪問質疑賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」，近日區桂芝遭檢舉課堂發表政治言論，認為不適任。外界也關注，台北市長蔣萬安的態度為何？蔣今無公開行程，北市府今天也再度表達市府的堅定立場，就是「遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守護台灣的民主自由法治」，並強調，市府對台灣的民主自由非常有信心。