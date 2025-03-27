法務部研議立法管制武統言論 政委：憲法已提供限制空間

陸配劉振亞因「武統」言論遭廢止居留許可、限期出境，法務部擬研議針對鼓吹戰爭或武統立專法。行政院政委林明昕今稱，憲法已提供限制言論自由的空間，但須符合憲法第23條精神，至於要立專法或在「刑法」增設條文，現階段尊重部會，後續將審慎討論，但刑法是最後手段。

法務部次長徐錫祥昨針對是否立法管制武統言論表示，有學者建議修訂專法，但是否設立專法，或在「刑法」增設，尚在廣徵意見，基於言論自由與公共利益做最好決定，遭國民黨批評民主退步、威權。

林明昕今天出席行政院會後記者會時指出，這涉及「憲法」的言論自由，屬人的精神性自由，除了要符合第7條的平等原則外，「很重要是說，事實上是可以限制的，除了保障以外，還是可以踩煞車，規範在憲法第23條」。

根據「憲法」第23條，各條列舉的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

林明昕指出，憲法早就提供限制言論自由的空間，但必須符合憲法解釋，當前也有聯合國兩公約施行法，內容足以做成解釋，理解憲法上自由、限制的定義與內容。台北高等行政法院駁回停止執行聲請時也有提到，但並非直接拿兩公約的條文來限制，而是以兩公約內容去解釋憲法23條。

他說，限制有很多種類，不一定是處罰，比如外國人發表不受歡迎的言論，下次不能再來，這也是一種限制。

林明昕強調，限制作為要符合法律保留原則，若以「刑法」來處理，就要符合罪刑法定原則，若認為言論自由過度放縱對國安產生影響，要適度以刑責或其他處罰處理，這時就要考慮法律足不足夠，不足當然就要修法。

林明昕提到，至於是否直接在「刑法」內增加條文，或必要時另立專法，將由法務部研修小組依不同考量處理，行政院原則尊重各部會主管範圍，再審慎討論是否有必要、如何限制，特別是要不要動到刑法，因為刑法是最後手段。

中研院院士陳培哲等75位學者日前發布聲明，指賴清德總統就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，呼籲政府懸崖勒馬。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰說過，言論自由不是毫無界限，以美國為例，言論自由受到第一修正案的保障，但當言論自由面對國家安全問題時，民主國家在這部分也會限制相關界線。

林明昕說，世界各國都有保障人民言論自由或各種精神性自由、財產性自由，但人生活在團體中，只要2人以上就有某種程度的限制，只是「如何限制」，在不同時間點、不同情況有不同限制，只要符合法律保留、明確性原則，符合正當目的性、比例原則，都有討論空間。

他認為，這些都有討論空間，但在法律有的情況下，某些限制會存在，政府也要面對，若認為法律違憲，也有機制能針對違憲法律做出調整，這就是台灣跟一般民主自由國家一樣的基本價值。