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獨／區桂芝寒蟬效應席捲校園 基層教師談兩岸擔心「惹火上身」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女國文教師區桂芝日前接受大陸央視訪問，內容提到總統賴清德，遭人檢舉於課堂發表政治言論，疑似違反教育中立，被校方約談，區桂芝（中）今天走出校外受訪，公開回應。記者邱德祥／攝影
北一女國文教師區桂芝日前接受大陸央視訪問，內容提到總統賴清德，遭人檢舉於課堂發表政治言論，疑似違反教育中立，被校方約談，區桂芝（中）今天走出校外受訪，公開回應。記者邱德祥／攝影

北一女教師區桂芝日前接受對岸央視採訪，批評賴清德總統將中國大陸定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。經校方審查雖未違反「教學中立」言論，但近年兩岸關係緊張，老師也憂心談該話題敏感可能引火上身，校方除多加提醒外，補充資料也會趨於保守改以課本內容為主。教團認為，108課綱訴求多元，應適度讓老師在教學上有「言論免責權」，讓老師在教學現場有所保障。

一名高中校長透露，由於高中課程涉及程度較深廣難免會搭配時事議題討論，學校這幾年在學期初課程準備會議，書面都會提醒老師當討論到比較敏感議題應以課本內容為優先，他這兩年更是會特別在會議上口頭告誡，並將相關規範流程說清楚。

該校長表示，近年來學生意識抬頭，家長也更關心小孩學習狀況，除了兩岸議題外，性教育、霸凌等議題都有可能惹火上身，老師在備課也更加謹慎，他舉例，公民老師由於課程內容涉及政治議題，可能會有分組討論，但就會特別和老師要有結論，並將各方思想統整，將重點放在議題的分析。

台北市教師工會理事長蘇銘彥認為，老師現階段屬於被動狀態，不管講什麼都有可能被檢舉，就算是經審核過的課本內容，也有可能檢舉，長期下來教師為了自保，在課堂用語會更加謹慎，避免不必要的爭議，但也使教學更加保守，學生若提問敏感問題，老師也會避免深入探討，僅以課本快速帶過，可能會限制教學多元性和廣度。

蘇銘彥說，大多數老師在教學現場不論立場都會謹守「教學中立」這條紅線，但有時候只是不經意言論，例如使用「中國」或「大陸」等詞彙，這種檢舉不一定基於事實，可能只是檢舉人主觀認定，但也反映現行「教育中立」原則及界線過於模糊。

蘇銘彥認為，108課綱後所追求的是多元教育的環境，但教師言論卻反而被放大檢視變相限縮老師授課內容，建議在不涉及人身攻擊或刑法的前提下，建立以教學為出發「言論免責權」，讓老師在教學上有更多保障，也應建立更公正、客觀檢舉處理機制，避免惡意檢舉或不實指控造成困擾，保障教師權益。

陸配

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