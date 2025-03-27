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【即時短評】抗中保台無限上綱 刑法第100條也能復辟

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統過去參選副總統時，夾象徵獨裁的「小熊維尼」宣示抗中保台。圖／本報資料照片
賴清德總統過去參選副總統時，夾象徵獨裁的「小熊維尼」宣示抗中保台。圖／本報資料照片

陸配「亞亞」遭驅離出境引發外界質疑限縮言論自由，法務部現在更研議要立法管制言論，民進黨政府以國安等「抗中保台」為理由無限上綱，接二連三對政治言論出手，不禁令人擔心，是不是哪天「刑法第100條」也能復辟？是不是哪天一覺醒來又回到解嚴前？

行政院長卓榮泰說言論自由「有紅線」，但這紅線如何畫設？蔡政府時期宣稱為因應中共「習五條」修訂「國安五法」，對兩岸事務做更嚴格規範，民進黨立法院黨團總召柯建銘還宣稱修訂「反滲透法」就完成國安「最後拼圖」。

如今面對在中共反分裂法20周年前夕，還沒等對岸先說，賴政府就研擬「賴17條」，現在更要畫設言論紅線，對外緊縮兩岸交流，對內管制言論自由；適逢大罷免情勢，很難不想像是否藉由不斷在內部找敵人，營造自身政治能量？所以對賴政府來說，中共持續都有新的威脅，兩岸不斷都有新的危機，不禁令人擔心是在「製造戰爭機緣、步步布局戒嚴」？

因為只要一切掛上「抗中保台」就一切合理，所以現在管制言論自由也在情理之內？回想過去「刑法第100條」被視為台灣民主運動、言論自由、保障人權的重大里程碑，民進黨團幹事長吳思瑤去年才在政治攻防時說，這是國民黨戒嚴時代用來禁錮台灣人民思想及言論自由的枷鎖、藍白增訂「藐視國會罪」將是新開始，對比之下，民進黨政府如今是非戰時期並擴及全體民眾的管制言論自由，比當年「刑法第100條」更誇張、更過分，又有何臉舉著「民主進步」大旗？

若照卓榮泰自己畫的所謂「不能消滅中華民國」的「國安」紅線，過去有主張「日占美屬」的「台灣民政府-黑熊部隊」，並持有武裝力量危及「國安」，有沒有查辦並驅逐？說溜嘴「中國飛彈打來幫助很大」 的「黑熊學院」共同創辦人、民進黨立委沈伯洋，是不是另類鼓吹「武統」？甚至主張顛覆中華民國的台獨思想，是不是也是在「消滅中華民國」，民進黨政府無限上綱「抗中保台」的同時，不能選擇性辦案，更不能昨是今非的箝制言論自由。

陸配

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