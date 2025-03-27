區桂芝被約談恐寒蟬效應？綠營：政府應更嚴謹面對言論自由問題

北一女教師區桂芝接受央視訪問質疑賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」，近日遭檢舉，被校方約談，民進黨議員陳賢蔚認為，台灣面對中國大陸文攻武嚇，愈來愈多藝人網紅聲援中國大陸，這樣環境下，政府應要更嚴謹面對言論自由問題。

陳認為，區桂芝身為教育人員，一言一行更受到大的關注，如果是她個人言論自由範疇，應該要保障，如果有「不適任」當然也要依法處理。

民進黨議員林延鳳則表示，多數公務人員及教職人員都是遵守教學規範，如果區桂芝被檢舉，政府卻沒有啟動調查程序，對守法的人才是不公平。這件事關鍵在於公立學校的老師，跑去中國官媒接受訪問批評自己的國家而產生社會輿論關注熱議，這明顯是公務員違背對國家的忠誠。

不過有綠營人士認為，其實很多民眾都非常討厭像黃安、亞亞等這種「吃碗內、看碗外」的不當言論，但近期的事件，的確也有一些中間選民，對近期的亞亞案等事件，也擔憂有所謂言論箝制審查，中央主管機關一定要更明確告訴大家，哪些是言論自由範疇？哪些是侵害主權？

對於區桂芝被檢舉不適任遭校方約談，議員陳賢蔚認為，最近包括陸委會在內，針對所謂的言論內容，中央都有要再做一個明確區隔，包括台灣是保障言論自由國家、民主自由社會，不過針對消滅主權的言論，中央的確有一些疑慮，包括武統台灣等言論是不當的，且是違法言論，中央正在做一些釐清與調查。

陳認為，老師在校園有學術自由，也有個人的言論自由，所以相關機關處理這一類問題時，更應該要謹慎、嚴謹，大方向還是要確保台灣的民主主權，不要被對岸有心人士破壞台灣人團結。

林延鳳則表示，區桂芝是被人檢舉在課堂上教育不中立甚至講出「台灣是中國的」言論，北市教育局按照程序就必須要調查，現在調查仍在進行中尚未完備，區桂芝就自己向媒體透露內容，不也是意圖想要操作風向？這屬於區桂芝的個人行為，她要為自己所做的事負責。