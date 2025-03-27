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北市發言人被曝曾對陸「歌功頌德」 他回應：不樂見雙標

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府發言人李政軒表示。圖／北市府提供
北市府發言人李政軒表示。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安「小內閣」大換血，台北市議員顏若芳昨在臉書指出，新任發言人李政軒，遭爆料於中國大陸求學時受訪發表親中言論，曾稱「到大陸發展是混得很好的象徵」、「到天安門廣場看升旗感受愛國情操」對大陸歌功頌德。對此，李政軒指出，這是有心人過度解讀他的讀書、實習經歷。

顏若芳表示，李政軒在過去求學時，赴中國清華大學交換的受訪所言，除了對大陸歌功頌德之餘，還不忘貶損台灣，那麼愛中國大陸，乾脆去當國台辦發言人算了。

顏若芳說，如果發言人的形象不佳、立場不妥，將連帶使市府遭殃，如今蔣萬安欽點李政軒擔任發言人，難道是認同李政軒這堆媚中貶台的立場嗎？她也三問蔣萬安，難道到中國發展代表混很好，所以在台北發展就混不好嗎？一昧歌頌中國很友善，為何要對共軍擾台挑釁裝瞎？到天安門廣場感受愛國情操，李政軒國家認同錯亂？

顏若芳表示，難道從雙城論壇、跨年晚會轉播螢幕播出央視，到二二八紀念日爭議言論，蔣萬安還嫌自己的小內閣不夠「紅」嗎？她認為現任市府發言人明顯不適格，並呼籲蔣萬安別再迴避，盡速出面說明並檢討發言體系人事，不要只會為中國酬庸、卻不為市民著想。

李政軒表示，台灣人要知己知彼，台灣年輕人都對自己的民主與自由有信心，交流本身更能彰顯多元包容的價值。他強調，他肯定在海外有發展的前輩，都是「一卡皮箱走世界」的台灣精神楷模，其中自然也包含民進黨好些曾經在對岸經商、求學有成的前輩。

李政軒指出，市府近期受到接連三波兩岸相關議題的攻擊，無論是因為國教署為了北一女區老師的言論轉文給市府；或是此前財政部要求財政局要就全聯啤酒節開罰；最後也關於有心人士考古、過度解讀他個人於數年前在中國大陸讀書、實習經歷。他說，市府的立場一直是秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。

陸配

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