亞亞講武統多年為何現在才出事？謝曜州：因為大罷免

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉嫌武統言論，被令強制離境。媒體人謝曜州在臉書表示，亞亞的言行讓人非常反感，「但她講了好多年，為何現在才被大眾注意？」因為大罷免。

謝曜州表示，二階段連署進入冷卻期，民團跟民進黨之間出現誰不夠力的檢討，亞亞這個早就被處理過的事、重新端出來成了加溫柴火。這個過程中，不是只有「鼓吹武統」被處理，海基會副董事長羅文嘉昨天說「認為祖國美好，可選擇讓孩子活在美好國度」，已經不是單純處理武統派，是擴張到「說中國好都該滾」的概念。

二階段連署才剛開始，「下一個柴火會是誰？」謝曜州表示，主張統一的人該擔心囉。說祖國好的人，好自為之。現在不藍不綠，遲早被打到紫青。中立不能自保，轉綠才能保平安。