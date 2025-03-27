北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位，藍營批，這就是民進黨想要達到的目的，讓人民忌憚害怕，不只是戒嚴而已，「台灣警總時代又恢復了？」

國民黨議員汪志冰認為，此事確實會引起寒蟬效應且滿地開花。賴政府開始用嚇阻方式，讓人民自動不敢講、不敢表達，讓大家處於恐慌狀態，這就是民進黨想要達到的目的，讓人民有所忌憚害怕。「他不具體出手，唯一出手的打手是找中央政府下指導命令，讓地方政府去執行」，非常可惡、卑鄙的作法。

她說，鄭南榕爭取言論自由而自焚，他當初標榜言論自由、思想自由，不就是民進黨一直號稱？也因此成立政黨，民進黨最高宗旨、精神宗旨如今已經被賴政府踐踏在地上，然後無所不用其極，只要跟中國兩個字牽上關係，所有人民就等著瞧，弄到最後大家也不敢去大陸，因為不知道會發生什麼事。「全台灣已經進入烽火連天戒嚴時期。」

國民黨議員秦慧珠表示，老師在課堂講課談到一些文化歷史，國文老師也一定要談這些，沒有什麼不對，本來就是他的責任。基本上，我們不希望老師在課堂上超出課本範圍去講政治，如果是特別補充中國的文物、歷史，沒有不可以。

秦慧珠說，現在產生一個很可怕的事就是到處去投訴，像是網紅八炯、中配亞亞也是他們去投訴，甚至先前有警察在臉書稱我是中國人也被投訴、處分。

「台灣警總時代又恢復了？」秦慧珠直言，台灣現在不是回到戒嚴而已，而是回到警總時代，隨隨便便就可以檢舉你，去做思想審判。她認為，這種胡亂檢舉應該先過濾，任何一個人檢舉，當事人都要被調查，這樣很可怕。

秦慧珠也說，老共也要負一點責任，大陸說歡迎來檢舉誰是台獨份子，台灣現在也是，只要主張中國要統一主張、我愛中國歷史文化的人被檢舉、處罰。現在已經不只是寒蟬效應，已經來到了警總時代，人人的思想都要控制的可怕時代，感嘆台灣怎麼會變成這樣。