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上央視批賴清德遭檢舉！區桂芝今說明 教育局長：尊重言論自由

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。圖／聯合報系資料照片
北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。圖／聯合報系資料照片

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉，昨天證實校方有找她瞭解狀況，區老師今也將公開受訪還原事發經過。教育局表示，經校方查證，老師並未於課堂或校園違反「教育中立」，針對老師個人思想，教育局尊重老師專業自主權與言論自由。

教育局日前接到國教署來文，內容是民眾針對區桂芝接受「央視」訪問認為其言行不適當，向不同單位提出檢舉。據了解，國教署接獲來自不同單位檢舉案件數約2、3件，主要都是針對區桂芝面對媒體受訪提出疑慮，函文給台北市教育局，請教育局瞭解狀況後回覆民眾陳情。

區桂芝昨證實被約談，她強調自己近期課堂內容很少有機會講政治，更何況她在課堂上強調的是「台灣文化的主體就是中國文化」，所談論的「中國」是中華民國，若檢舉人對中國認知僅限於對岸是個人認知不同，與她無關，自己檢舉是遭惡意造謠抹黑，但避免造成學校困擾未來接受採訪會請假用自己時間。

副局長陳素慧表示，教師個人想法及理念教育局不會過多干涉，但依據據「教育基本法」規定，教育應秉持「中立原則」，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，學生教學不能受影響，已請北一女向老師瞭解狀況。

局長湯志民表示，經北一女校方查證回覆，並沒有學生反應老師在課堂或校園內違反教育中立行為，教育局尊重教師專業自主權與言論自由。

根據教育局人事室25日致北一女的便箋：「一、關於民眾陳情貴校國文區桂芝教師言論相關事宜。二、茲接獲民眾透過本市陳情系統反應事項如下：（一）貴校區教師言談中一直散布台灣是中國的，並在大陸央視受訪時內容也是說台灣是中國的，若台灣不認中國的話，無法面對祖先，現在政府也在去中華文化的此類發言。（二）在未經上級主管同意使用直稱並接受中國官媒採訪，且多次被學生反映屢次在課堂上違反教育中立。三、請貴校瞭解上述情形，於3月26日下班前箋還本室憑辦。」

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