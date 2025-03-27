法務部研議立法管制言論 翁曉玲：形塑寒蟬

陸配「亞亞」劉振亞被移民署認定在台發表「武統」言論，遭廢止其居留許可，驅逐出境。法務部次長徐錫祥昨針對是否立法管制武統言論表示，有學者建議修訂專法，尚在廣徵意見。國民黨立委翁曉玲今天受訪表示，民進黨政府就是要形塑寒蟬效應，只要講了兩岸和平統一的話，就會被認為是危害國家安全，這非常惡質。

翁曉玲表示，台灣要不要立法管制仇恨性跟鼓吹戰爭言論這件事情，確實在多年前，法界曾積極討論過，主要是歐盟有針對鼓吹戰爭、仇恨性言論的立法，但後來法界討論後認為不適合立法，是因為我國曾有過戒嚴時期，對很多言論進行管制，如果今天又將鼓吹戰爭、仇恨言論這些不確定的法律概念明文化，很擔心會不會成為政府去打壓、整肅異己的工具。

翁曉玲指出，歐洲國家有不同的時代背景，像納粹時代、恐怖組織不斷散布仇恨性、泯滅種族等言論，幾乎整個歐盟成員國都有類似的立法，但現在台灣的情境，是否加強立法管制言論自由，她認為是不妥，因為台灣本來就是言論自由開放的國度，如果對仇恨性言論或鼓吹戰爭言論制定法律，確實會造成民進黨政府是否想要打壓人民言論自由的疑慮。

翁曉玲說，民進黨政府這些年來，對政治立場不同的意見不斷緊縮，只要批評民進黨政府的人士就查水表，像最近的亞亞事件、北一女中教師區桂芝被約談等，民進黨政府就是要形塑寒蟬效應，打壓言論，只要是講了兩岸和平統一或是比較站在中國大陸那邊的立場，就會被認為是危害國家安全、可能被中共滲透，這非常惡質。

國民黨立委林沛祥提到，網路上有一個順口溜，「對抗威權、了解威權、成為威權、超越威權」。民進黨政府對言論自由的處置，是民主開倒車，他非常不以為然，他呼籲政府官員不要用這種方式，讓我國民主法治國家的名號受到莫大侮辱。

國民黨立委陳玉珍批評，法務部走了一條錯誤路，法務部如果真的這麼有時間，應該好好研議如何讓詐騙變少，老百姓現在最在乎的是為什麼詐騙集團這麼多，與其花時間箝制言論，不如請法務部把時間、力氣用在對的地方。