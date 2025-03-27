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鄭南榕基金會：有完整獨立國家主權 才有言論自由

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
鄭南榕基金會表示，引用鄭南榕的「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由，唯有做自己的主人，台灣才有成為自由國度的契機。圖／聯合報系資料照片
鄭南榕基金會表示，引用鄭南榕的「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由，唯有做自己的主人，台灣才有成為自由國度的契機。圖／聯合報系資料照片

「亞亞案」延燒，引發言論自由界限在哪討論。鄭南榕基金會表示，引用鄭南榕的「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由，唯有做自己的主人，台灣才有成為自由國度的契機。

鄭南榕基金會指出，鄭南榕爭取的「百分百言論自由」，是台灣在戒嚴時期，在中國國民黨強人威權統治下，被禁止、被剝奪的言論自由。鄭南榕自1984年「自由時代」創刊之初，即以對抗中國國民黨黨國體制和爭取言論自由為志。鄭南榕認為，言論自由是人民的基本權利，有了言論自由才有其他的自由。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕爭取「言論自由」的歷程，反映1980年代台灣的政治局勢，以及威權統治對人民的箝制。《自由時代》週刊創刊2週年之後，鄭南榕表示將從「爭取百分之百的言論自由」，進而致力「爭取百分之百的解除戒嚴」，推動「五一九綠色行動」，即反戒嚴運動。

鄭南榕基金會指出，鄭南榕也觀察到台灣社會的現實，社會日益多元，轉型的壓力不斷增強。在這種情況下，台灣未來何去何從？台灣要怎樣才能繼續發展下去？鄭南榕思考這些問題，提供他個人的意見認為：基於對台灣未來福祉的深切關懷，主張台灣應該獨立。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕與1980年代的前輩們，一起將「言論自由」的理想在台灣付諸行動，當代也有這樣的責任，持續守護和深化台灣的民主和自由。

陸配

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