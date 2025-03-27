法務部研議立法管制言論 國民黨：民進黨從反威權進化成威權
陸配「亞亞」劉振亞被認定發表「武統」言論，遭廢止其居留許可，驅逐出境。法務部擬延役針對鼓吹戰爭或武統訂立專法，引發議論。國民黨今表示，民進黨從反對威權，理解威權，到現在已經進化到「成為威權」的成長史，已經變成民主退步史。
國民黨指出，在蔡英文總統任內制定的言論自由日，前夕傳出賴清德總統所領導的中華民國政府，研議縮限人民的言論自由，是民進黨執政9年來最大的諷刺。民進黨立院黨團書記長吳思瑤日前發言更是邏輯錯亂，一邊提到自己受到鄭南榕的感召從政，一邊又大聲疾呼政治性言論需要嚴格審查，荒謬絕倫。
國民黨提到，75位學者昨天聯名批評「賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，時代的思想審查已降臨台灣上空。」賴清德應該要懸崖勒馬。
國民黨更具體建議，賴總統應該到高雄歷史博物館，參觀「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」。好好反省自己的所作所為。
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