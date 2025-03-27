國台辦設舉報專欄追責台獨打手 民眾黨：無助兩岸和平

有關中國大陸國台辦設立台獨幫兇舉報專欄，台灣民眾黨今天表示，中華民國是法治國家，「台灣的司法正義，應由台灣人來守護」，中共應該正視兩岸現實，此舉無助兩岸和平交流，可能成為破壞和平穩定的元兇。

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨幫凶」舉報專欄，內政部長劉世芳、台北地檢署檢察官林俊言、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC），還有民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷等人位列其中。國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將會依法追責證據確鑿的人士。

民眾黨上午發布文字聲明，有關陳斌華點名台灣人被舉報「台獨打手」，中共設立「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」恐嚇台灣人，台灣民眾黨嚴厲譴責，並且抗議中共恐嚇及打壓台灣人的行為。

民眾黨強調，中華民國是法治國家，絕對會捍衛中華民國的司法獨立，嚴正抗議中共藉由舉報網站干涉指責，「台灣的司法正義，應由台灣人來守護」。至於民進黨某些政治人物跟著中共唱和，「請問是要幫台北地檢署的不正訊問、違法濫權背書嗎？」

民眾黨也說，他們會堅持捍衛「民主、自由、人權、法治」等普世價值，持續為司法公正而努力，呼籲中共正視兩岸現實，此舉無助於兩岸間和平交流，更可能成為破壞台海和平穩定的元兇。