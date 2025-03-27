被問保障陸配子女權利？衛福部次長：兒童非統戰工具

近期3名陸配網紅因武統言論，被內政部移民署限期離境，其中「亞亞」劉振亞因武統言論，被廢除依親居留許可，令限期離境，前晚已自行離境。陸配子女權利引發討論，有民團發文認為，依聯合國「兒童權利公約」，子女有不與父母分離的權利。兒童權利主管機關為衛福部，衛福部次長呂建德今被媒體問及如何保障陸配子女權利，僅簡短表示會依陸委會規定執行。

1987年兩岸開放通婚，至今己有逾30萬個陸配家庭。中華人權協會本月25日發布聲明稿，認為因陸配政治言論，撤銷居留許可並限期離境，導致其與稚齡子女面臨分離，不符合比例原則，嚴重影響基本人權，恐加深社會對立，不利台灣自由民主形象，兒權公約明定兒童享有不與父母分離權利，聯合國也強調，移民拘留或家庭分離作為懲誡手段，已違反人權標準與國際原則。

兒權公約在台灣國內法制化多年，照理應落實其中精神，保障國內兒童權利。呂建德出席立法院社福及衛環委員會，就少子女化及托育議題備詢。會前媒體問及，如何保障陸配子女權利，僅簡短回應，會依照陸委會相關規定辦理，隨後話鋒一轉，強調自由民主是台灣共同價值，主張獨立或統一，是個人言論自由，但以暴力推翻自由民主的言論，國際不允許，這是共同通例。

呂建德表示，為人父母大家都有類似心理，民眾如何做政治主張，是其言論自由範圍，但絕不能以暴力推翻民主，更不能利用兒童，作為統戰工具。