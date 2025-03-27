陸「台獨」檢舉信控他叫囂獵殺陸配 八炯：光宗耀祖了

國台辦昨天推出「台獨」打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄，已收到323封舉報，名單包括我內政部長劉世芳、偵辦柯文哲案的北檢檢察官等人，還有舉報陸配「亞亞」劉振亞的網紅「八炯」，以及歌手「閩南郎」陳柏源。八炯昨晚在Threads發文表示，他又上國台辦名單，「我剛直接打給我媽說：光宗耀祖了」。

國台辦表示，檢舉郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。將進一步核查相關舉報訊息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫兇依法追責。

名單中，將八炯指為「台獨」網紅溫子瑜。對此，八炯表示，名單錯將他的名字「渝」寫成「瑜」，今年清明掃墓他可以告慰祖靈，這幾天打算去內湖警察公墓，告訴他反共的湖南外公，「請他放心，外孫會繼承他的反共遺志」。