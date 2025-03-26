【即時短評】言論自由與維護國安的界線 賴政府必須說清楚

陸配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭移民署廢止依親居留許可，但此舉遭外界質疑違反言論自由。到底什麼樣的言論危害國安、保障言論自由與國家安全之間的界線如何拿捏，賴政府有必要說清楚，否則恐造成寒蟬效應，也與民進黨過去爭取的百分百言論自由的努力相扞格。

劉振亞因為武統言論，被移民署依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」相關規定，以有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可。而包括總統府等部會，也多以劉振亞的言論違反聯合國兩公約「精神」為由，認定劉振亞的武統言論踩紅線、應受相應處分。

不過，劉振亞的「言論」是否已經構成危害國家安全，政府並未給出明確答案；光以陸配的「言論」推斷危害國安，是否過當，這也是社會乃至朝野爭辯的重點之一。如果劉振亞不只是因為鼓吹武統言論，而是具有更明確的危害國安「行動」或有大陸黨政軍等背景，賴政府也應主動對外界釋疑。

此外，若民進黨政府認定談論武統、鼓吹戰爭，並非言論自由範疇，那麼到底什麼是「言論自由」？什麼樣的「言論」會危害國家安全，相關部會也應該說明清楚，甚至是否要如法務部近日所言，不排除訂定專法來界定？

四月七日就是言論自由日，政府訂定此國定紀念日，是為了紀念威權時期「自由時代周刊」創辦人鄭南榕，當時鄭南榕主張台灣獨立，為了追求百分之百的言論自由而犧牲。賴清德擔任副總統時，曾在參與「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」展覽時表示「言論自由得來不易，不僅是國家的重要資產，也是我們應該珍惜的價值」。

如今，在言論自由日前夕，陸配因為談論武統，遭向來以民主自由為傲的台灣「驅逐」，讓外界對民進黨政府有所質疑。保障言論自由與維護國家安全的那一把尺，向來不容易拿捏，賴政府既然在「亞亞案」開了第一槍，當然有必要清楚說明「界線」為何；如果標準不一，民眾難以適從，更可能造成社會瀰漫「自我審查」或憂心「遭言論審查」的不安氣氛。