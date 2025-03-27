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國台辦新設「舉報台獨打手」

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／北京—台北連線報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

陸配亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。

據大陸國台辦晚間最新發布訊息，截至昨日下午，已接獲舉報郵件三二三封，其中，內政部長劉世芳，和民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，北檢檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華以及網紅「八炯」、陳柏源等人。

陳斌華也就「亞亞」被廢止在台依親居留許可一事，抨擊民進黨一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體。

陸委會昨日表示，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果。

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