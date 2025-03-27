聽新聞
0:00 / 0:00

在野挺聯合聲明「說出大眾心聲」

聯合報／ 記者林銘翰王千豪鄭媁／台北報導
陸配亞亞因言論涉及武統被要求離境，引發言論自由爭議。聯合報系資料照片
陸配亞亞因言論涉及武統被要求離境，引發言論自由爭議。聯合報系資料照片

賴總統恢復軍事審判制度等十七條反滲透國安措施後，陸配亞亞因發表「武統」言論被迫離台，七十五位學者昨發表聲明指賴總統用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。在野黨昨同聲批評賴總統限制言論自由、進行思想審查，學者說出了沉默大眾的心聲。

國民黨昨聲援學者，國民黨主席朱立倫說，賴清德正在推動「台獨三部曲」，假國安之名，行戒嚴之實，第一部曲為集錢、集權，司法銀彈備好滿滿；第二部為全台搞大罷免，肅清異己，一黨要獨大；第三部為賴清德要推出「賴十七條」國安條例，思想戒嚴、言論管制。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨也非常擔心接下來他們可能會遭受網路霸凌與攻擊，甚至可能會被查水表，國民黨會堅定支持民主自由法治、為中華民國站出來的所有學者及民眾。

民眾黨發言人吳怡萱表示，學者發出聲明，抗議操弄民粹、進行思想審查，民眾黨也要反問賴總統「難道這就是台灣總統應該有的格局嗎？」

國民黨立委賴士葆說，這些有良知的學者說出千千萬萬沉默大眾的心聲，大家都同感憂心，台灣瞬間從民主國家退回準戒嚴的氛圍，以國安為由壓縮人權，國人隨時要自我警戒，言論自由的尺度不得與政府相左，否則隨時觸犯法網。

民眾黨主席黃國昌也點出國內公民勢力萎縮的問題，民進黨執政後，公民社會力量萎縮，以前代表進步價值的非政府組織（ＮＧＯ），現在願意出來講話的已經為數不多。

黃國昌指出，過去有很多公民團體的朋友，說好聽是走入體制，說不好聽就是被收編，例如民間司法改革基金會，顧立雄、林峯正、羅秉成都去當官，對於司法改革這件事來說，他們慢慢沒有批判的力量。

台獨 司法改革 朱立倫 楊智伃 網路霸凌 羅秉成 言論自由 賴清德 陸配 黃國昌

延伸閱讀

高虹安現身民眾黨全國宣講 黃國昌：新竹一定要守下來

影／鍾文智潛逃 黃國昌怒轟取消電子監控判決文未公開

黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

相關新聞

各界批打壓言論自由 陳培哲等75人籲賴政府懸崖勒馬

中研院士陳培哲等七十五位學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不...

新聞眼／亞亞案 民進黨100％言論自由去哪

陸配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭移民署廢止依親居留許可，但此舉遭外界質疑違反言論自由，到底什麼樣的言論危害國安？保障言論...

陸配憂子女「不希望仇恨延續」

陸配劉振亞「亞亞」事件餘波盪漾，來自大陸的新住民們看待劉振亞的角度大不相同，有人批她為了帶貨不擇手段，藉由敏感話題衝流量...

在野挺聯合聲明「說出大眾心聲」

賴總統恢復軍事審判制度等十七條反滲透國安措施後，陸配亞亞因發表「武統」言論被迫離台，七十五位學者昨發表聲明指賴總統用民粹...

另2名陸配 月底也面臨強制出境

陸配「亞亞」劉振亞被移民署廢止依親居留許可並限期離境，前晚她搭機離台前表示，盼申請團聚來台時移民署能依法行事。移民署昨表...

國台辦新設「舉報台獨打手」

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。