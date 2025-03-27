在野挺聯合聲明「說出大眾心聲」

賴總統恢復軍事審判制度等十七條反滲透國安措施後，陸配亞亞因發表「武統」言論被迫離台，七十五位學者昨發表聲明指賴總統用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。在野黨昨同聲批評賴總統限制言論自由、進行思想審查，學者說出了沉默大眾的心聲。

國民黨昨聲援學者，國民黨主席朱立倫說，賴清德正在推動「台獨三部曲」，假國安之名，行戒嚴之實，第一部曲為集錢、集權，司法銀彈備好滿滿；第二部為全台搞大罷免，肅清異己，一黨要獨大；第三部為賴清德要推出「賴十七條」國安條例，思想戒嚴、言論管制。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨也非常擔心接下來他們可能會遭受網路霸凌與攻擊，甚至可能會被查水表，國民黨會堅定支持民主自由法治、為中華民國站出來的所有學者及民眾。

民眾黨發言人吳怡萱表示，學者發出聲明，抗議操弄民粹、進行思想審查，民眾黨也要反問賴總統「難道這就是台灣總統應該有的格局嗎？」

國民黨立委賴士葆說，這些有良知的學者說出千千萬萬沉默大眾的心聲，大家都同感憂心，台灣瞬間從民主國家退回準戒嚴的氛圍，以國安為由壓縮人權，國人隨時要自我警戒，言論自由的尺度不得與政府相左，否則隨時觸犯法網。

民眾黨主席黃國昌也點出國內公民勢力萎縮的問題，民進黨執政後，公民社會力量萎縮，以前代表進步價值的非政府組織（ＮＧＯ），現在願意出來講話的已經為數不多。

黃國昌指出，過去有很多公民團體的朋友，說好聽是走入體制，說不好聽就是被收編，例如民間司法改革基金會，顧立雄、林峯正、羅秉成都去當官，對於司法改革這件事來說，他們慢慢沒有批判的力量。