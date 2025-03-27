聽新聞
0:00 / 0:00

另2名陸配 月底也面臨強制出境

聯合報／ 記者翁至成張曼蘋廖士鋒／台北報導
移民署昨表示，對於陸配「小微」（圖）、「恩綺」限期於本月31日離境，若未依限出境，將依法強制出境。圖／取自抖音「台灣省夫婦三個孩子」
移民署昨表示，對於陸配「小微」（圖）、「恩綺」限期於本月31日離境，若未依限出境，將依法強制出境。圖／取自抖音「台灣省夫婦三個孩子」

陸配亞亞」劉振亞被移民署廢止依親居留許可並限期離境，前晚她搭機離台前表示，盼申請團聚來台時移民署能依法行事。移民署昨表示，將依相關法令審查，並會商陸委會；對於陸配「小微」、「恩綺」限期於本月卅一日離境，若未依限出境，將依法強制出境。

劉振亞點名內政部長劉世芳迫害人權，劉世芳昨強調，針對各界的批評與指教，都會虛心受教並檢討改進。媒體追問，劉振亞離境了，內政部是否鬆一口氣？劉世芳回應「我還在呼吸。」至於目前內政部查察國人持有中國大陸身分證進度，她表示，目前查察案例大概七十幾個人，已十五人被撤銷戶籍。

移民署昨表示，劉振亞若申請以團聚或探親等事由來台，受理後將依兩岸人民關係條例、大陸地區人民進入台灣地區許可辦法等相關法令審查，並會商陸委會等機關提供意見後，依規定作成准駁決定，並通知當事人。

大陸地區人民為台灣人民之配偶申請團聚，主管機關經審查後得核給一個月內停留期間許可，通過面談後准予延期，期間為五個月；探親停留時間依申請人身分不同，例如父母、繼父母為一至三個月，每次延期不得逾三個月。

而亞亞在機場與三名子女相擁道別的畫面，引發外界質疑政府拆散天倫的作法，海基會副董事長羅文嘉昨天受訪時仍力挺政府處置方式，強調「符合法律、人情、事理」，對於外界質疑為什麼要造成亞亞與子女分離，羅文嘉表示亞亞有權決定為小孩選擇，「如果認為祖國美好，她可以讓孩子活在美好的國度，但不能強迫其他台灣人一起選擇，讓台灣變成共產制度、紅色中國。」

亞亞 海基會 移民署 羅文嘉 陸委會 陸配

延伸閱讀

亞亞離境 羅文嘉：可帶小孩一起赴陸生活

被指迫害人權 劉世芳：虛心受教、不針對個案回應

竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

相關新聞

各界批打壓言論自由 陳培哲等75人籲賴政府懸崖勒馬

中研院士陳培哲等七十五位學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不...

新聞眼／亞亞案 民進黨100％言論自由去哪

陸配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭移民署廢止依親居留許可，但此舉遭外界質疑違反言論自由，到底什麼樣的言論危害國安？保障言論...

陸配憂子女「不希望仇恨延續」

陸配劉振亞「亞亞」事件餘波盪漾，來自大陸的新住民們看待劉振亞的角度大不相同，有人批她為了帶貨不擇手段，藉由敏感話題衝流量...

在野挺聯合聲明「說出大眾心聲」

賴總統恢復軍事審判制度等十七條反滲透國安措施後，陸配亞亞因發表「武統」言論被迫離台，七十五位學者昨發表聲明指賴總統用民粹...

另2名陸配 月底也面臨強制出境

陸配「亞亞」劉振亞被移民署廢止依親居留許可並限期離境，前晚她搭機離台前表示，盼申請團聚來台時移民署能依法行事。移民署昨表...

國台辦新設「舉報台獨打手」

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。