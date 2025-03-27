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陸配憂子女「不希望仇恨延續」

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
陸配「亞亞」劉振亞（右）事件餘波盪漾，來自大陸的新住民們看待劉振亞的角度大不相同。聯合報系資料照
陸配「亞亞」劉振亞（右）事件餘波盪漾，來自大陸的新住民們看待劉振亞的角度大不相同。聯合報系資料照

陸配劉振亞「亞亞」事件餘波盪漾，來自大陸的新住民們看待劉振亞的角度大不相同，有人批她為了帶貨不擇手段，藉由敏感話題衝流量，挑起敏感、矛盾話題，卻造成社會恐慌與矛盾「太自私」，也有人認為台灣的民主自由早已變質，但更擔心的都是下一代。

兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明表示，台灣共有卅八萬名大陸配偶，近十六萬人已拿到身分證，下一代至少有廿、卅萬人，現在的資訊都很發達，孩子們也都看得到新聞，卻未必能分辨是非對錯，同學們是否會因為家長的關係而發生衝突，甚至造成仇恨的延續。

賴總統定調「中國是境外敵對勢力」，令在台大陸配偶處境尷尬，一邊是娘家、一邊是夫家，變成夾心餅乾。談起近期亞亞事件，出生吉林省、來台十七年的新住民楊國域說，人多總有個案，但對她來說，台灣就是第二個故鄉，更多陸配在台灣安身立命、認真生活，只想在台扎根，「如今土壤卻是鬆動的，要我們怎麼辦？」

談到孩子，楊國域說，「小孩有小孩的智慧」，小兒子還在念國中，她的教育方式是希望孩子要有獨立的思想，「未來，他想要捍衛台灣、攻打大陸，我都尊重他的選擇。」

楊國域說，這是這個時代背景下必須承擔的命運，是很心酸，卻是無解的一代，一邊是親情不可能斷，一邊是兒女也不可能斷。如今的局勢卻也讓她感嘆，從早期的老兵到現在的陸配，總是在政治環境中成為箭靶。

來自廣西的金妮今年四十九歲，來台快廿五年了。兩個兒子大學將畢業，她說，台灣有卅八萬名陸配，相信身邊的人都能看到她們的認真努力，愛家也愛這塊土地，不是輿論所稱的「來騙健保、離婚改嫁」，也期待兩岸可以好好對話、透過柔性管道互相溝通，那是和平最好的方式。

楊國域說，其實大陸就是一黨獨大，大多數的百姓並不在乎政治，她們許多人是來了台灣才知道政治，知道兩岸人民關係條例，「知道我們是和其他配偶不一樣的群體」，政治離人民很遠，但在台灣似乎又太近了。

健保 娘家 身分證 陸配

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