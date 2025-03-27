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新聞眼／亞亞案 民進黨100％言論自由去哪

聯合報／ 本報記者周佑政
陸配劉振亞（前右）因武統言論，被廢止居留許可，前天與丈夫（前左）到內政部高喊口號抗議。本報資料照片
陸配劉振亞（前右）因武統言論，被廢止居留許可，前天與丈夫（前左）到內政部高喊口號抗議。本報資料照片

陸配亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭移民署廢止依親居留許可，但此舉遭外界質疑違反言論自由，到底什麼樣的言論危害國安？保障言論自由與國家安全之間的界線如何拿捏？賴政府有必要說清楚，否則恐造成寒蟬效應，也與民進黨過去爭取的百分百言論自由相扞格。

劉振亞因為武統言論，被移民署依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」相關規定，以有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可。劉振亞則強調，她只是討論武統而非鼓吹武統，兩者根本不一樣。

但就算是鼓吹武統，劉振亞的「言論」是否已經構成危害國家安全？政府並未給出明確答案。如果劉振亞不只是因為鼓吹武統言論，而是具有更明確的危害國安「行動」或有大陸黨政軍等背景，賴政府也應主動對外界釋疑。更何況，劉振亞只是一介手無寸鐵的平民，就算她說武統「不中聽」，難道就可以以不符比例原則的方式將她驅逐出境，不顧及她尚有三名年幼的子女？這根本已經完全違反兒童福利的普世價值。

此外，若民進黨政府認定談論武統、鼓吹戰爭，並非言論自由範疇，那麼到底什麼是「言論自由」？什麼樣的「言論」會危害國家安全？相關部會也應該說明清楚，甚至如法務部近日所言，應不排除訂定專法來界定。

四月七日就是言論自由日，是為了紀念威權時期「自由時代周刊」創辦人鄭南榕賴清德擔任副總統時，曾在參與「百分之百言論自由：鄭南榕和自由時代」展覽時表示「言論自由得來不易，不僅是國家的重要資產，也是我們應該珍惜的價值」。

如今，在言論自由日前夕，陸配因談論武統，遭向來以言論自由為傲的台灣「驅逐」，讓外界對民進黨政府有所質疑。

亞亞案後，許多人心底都有很深的憂慮，台灣怎麼會變成這樣兩極的社會，這也是昨天為何有那麼多跨領域人士冒著被當局清算、側翼圍剿的風險，依舊挺身而出發表聲明，他們確實說出了很多人對於亞亞案的心聲，身為國家領袖，賴總統有義務要團結人民，而非在內部找敵人，讓台灣變成一個大家再也不認識的仇恨之地。

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