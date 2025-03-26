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陸批亞亞案迫使家庭分離 陸委會：危害國安社會不容

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對陸配網紅亞亞案，國台辦今（26）日批評民進黨利用司法欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離，陸委會晚間表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以極度不尊重台灣的言論一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許。圖／聯合報系資料照片
針對陸配網紅亞亞案，國台辦今（26）日批評民進黨利用司法欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離，陸委會晚間表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以極度不尊重台灣的言論一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許。圖／聯合報系資料照片

陸配網紅亞亞、小微、恩綺因涉武統言論，被移民署廢止居留許可，限期離台，國台辦今（26）日批評民進黨利用司法欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離。陸委會晚間表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以極度不尊重台灣的言論一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許。

陸委會26日透過書面表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許。

陸委會表示，支持主管機關依法做出的裁處，且相關裁處亦獲得台北高等行政法院的支持，「這是在我國權力分立制衡下，無分行政權、司法權皆肯定的展現」。

陸委會指出，台灣的自由民主得來不易，我們希望所有來自四面八方的新住民與我們一起攜手珍愛這塊土地。陸委會再次強調絕大多數的陸配都是熱愛台灣，也願意成為台灣的一分子，「希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體。呼籲全體國人能繼續展開包容及溫暖的雙手歡迎陸配融入台灣社會，不應該讓絕大多數愛台的陸配跟著少數人受過」。

針對近期陸配武統言論風波，大陸國台辦發言人陳斌華26日抨擊，大陸配偶是台灣同胞的家人，民進黨當局自詡自由、法治、人權，卻一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。

陸配

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