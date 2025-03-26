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國台辦批欺凌兩岸婚姻 陸委會：武統言論不容許

中央社／ 台北26日電
陸配劉振亞被廢止在台依親居留許可，中國大陸國台辦聲稱是「濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體」；陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。（圖／聯合報資料照片）
陸配劉振亞被廢止在台依親居留許可，中國大陸國台辦聲稱是「濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體」；陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。（圖／聯合報資料照片）

陸配劉振亞被廢止在台依親居留許可，中國大陸國台辦聲稱是「濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體」；陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。

大陸委員會（陸委會）26日透過書面表示，極少數陸配為賺取網路流量個人私利，以支持武統台灣、矮化國家主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣言論，一再危害國家安全與社會安定、擾亂社會秩序，這樣的行為已觸法，也不被社會容許。

陸委會指出，支持內政部依法做出裁處。台灣的自由民主得來不易，希望所有新住民一起攜手珍愛這塊土地，大多數陸配熱愛台灣，也願意成為台灣一分子，希望國人不要因為少數極端事件標籤化特定群體。

劉振亞被認定於社群「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止，她於25日晚離境。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華對於該案表示，「兩岸婚姻群體是『兩岸一家親』生動寫照」、「『民進黨當局』自詡自由法治人權，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫、傷天害理」。

陸配

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