批內政部迫害陸配 台灣國際家庭互助協會再度聲援亞亞
陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉及武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，昨晚已搭機離台、前往福州，亞亞昨日與「台灣國際家庭互助協會（TIFA）」在內政部前表達抗議；台灣國際家庭互助協會今再度表示，亞亞只是談論武統，並非鼓吹武統，抨擊移民署斷章取義、曲解語意，要求內政部長劉世芳懸崖勒馬，即刻撤銷原行政處分。
台灣國際家庭互助協會表示，亞亞僅在影片中談兩岸有武統風險，但不是主張武統，反而她在影片中說過「主張兩岸和平統一」並分析武統給台灣帶來的危險性，希望避免武統，她作為生活在台灣的大陸配偶，怎麼會希望戰爭？炸彈飛過來是不會區分是大陸嫁過來的，還是台灣人，但該言論卻遭移民署曲解為鼓吹武統，實在冤枉。
台灣國際家庭互助協會表示，移民署的行政處分書是斷章取義、去脈絡式的擷取亞亞網路言論，逕自認定為武統言論，除了以抖音帳號追蹤人數認定其影響力外，並未說明以何標準認定亞亞言論造成「危害國家安全、社會安定之虞」，處分比例失當，亞亞對此忿忿不平，無法接受，稱絕不屈服。
台灣國際家庭互助協會表示，學者羅世宏、廖元豪、張若彤等人認為在裁定中，高等行政法院錯誤引用《公民與政治權利國際公約》第20條第1項「任何鼓吹戰爭的宣傳，應為禁止」，其原文是任何鼓吹戰爭的宣傳，應「以法律」禁止，規範的是「締約國家的立法義務」，而非「個人」。
學者羅世宏認為，倘若我國政府認為該條（第20條第1項）應予落實，應由立法院制定法律，規範哪些行為具體構成「鼓吹戰爭」，並明定其法律效果與執法標準，在法律尚未具體化之前，任何以此作為處罰依據之行政行為或司法判決，皆有違反法律保留原則與罪刑法定主義之虞。
台灣國際家庭互助協會表示，亞亞僅是表達政治立場，移民署何以做成「有危害國家安全、社會安定」的推論？同樣的言論，如果是出自台灣人之口，就沒有違法，而屬言論自由保障之範疇，何以對陸配標準就不一致？根本是在激化兩岸對立，卻以陸偶為祭品，要求內政部公開說明其判斷的準則為何？
台灣國際家庭互助協會表示，刑法100條已修改，雖有言論自由，但現今民進黨執政、力促台獨主張，講兩岸統一動輒被貼上親共、舔共標籤，「難道未來人民只能主張執政黨認定的主權立場，否則就會被政府認定『危害國家安全』？」亞亞遭不成比例的嚴厲處分「廢止依親居留」，導致家庭骨肉分離，要求內政部長劉世芳懸崖勒馬，即刻撤處分。
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